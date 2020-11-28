ضبط غرفة عمليات بباب سري غير مرخصة داخل عيادة خاصة بالشرقية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بفاقوس، حملة للتفتيش على العيادات الخاصة بمركز ومدينة فاقوس، أسفرت عن ضبط غرفة عمليات غير مرخصة، لها باب سري مخفي وراء دولاب خشبي، بإحدى عيادات النساء المرخصة، غير مستوفية للاشتراطات الصحية.

واتخذت الإجراءات القانونية كافة، وتحرر محضر جنحة لسنة 2020، بمركز الشرطة فاقوس، وقدمت مذكرة لإصدار قرار بغلق العيادة.

وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية والأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال المخالفات، التي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

جاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وكانت مديرية الصحة بالشرقية، أعلنت دعم مستشفى الإبراهيمية المركزي، بوحدة أسنان متكاملة، وجهاز "أشعة للوحدة، وتحليل غازات بالدم ABG، وكاشف وريد"، وفريزر لمعمل المستشفى، بتكلفة تقديرية بلغت 263.6 ألف جنيه.

ودعمت مستشفى ديرب نجم المركزي، بمواتير قوة "3 حصان"، لرفع كفاءة ضخ المياه للأدوار العلوية، ولوحة إلكترونية للتحكم في عمل الفلاتر والمواتير داخل المحطة أوتوماتيكي؛ لرفع كفاءة محطة معالجة المياه بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، بتكلفة تقديرية بلغت 100 ألف جنيه.

أما مستشفى ههيا المركزي، فدعمت بجهازين كاست للأشعة، بتكلفة تقديرية بلعت 36 ألف جنيها، و"الحسينية المركزي" بمستلزمات ومحاليل طبية، وجهاز UBS لقسم الأشعة، بتكلفة تقديرية بلغت 9 آلاف جنيه.