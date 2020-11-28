بالتزامن مع موجة كورونا الثانية.. تفاصيل 37 وظيفة تمريض شاغرة

طرح موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الوظائف المتاحة في المحافظات والتي خصصت لمهنة التمريض والتي وصل عددها 37 وظيفة.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي تفاصيل وظائف التمريض المتاحة اليوم.

ممرضة

اسم الشركة: مستشفي الوطني للعيون.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: سنة -‎ سنتان خبرة .

السن المطلوب: 20 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

ممرضات

اسم الشركة: مركز الدكتور محمد صفوت لعلاج البواسير دون جراحة.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأكثر.

السن المطلوب: 18 - 32 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

الراتب الأساسي: 2500 -3500 جنيه.

تمريض رعاية

اسم الشركة: مجموعة مستشفيات كليوباترا.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: سنة -‎3 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

ممرض

اسم الشركة: المخابز الحديثة (ريتش بيك - برنش).

مقر العمل: مدينة السادات - المنوفية.

العمالة المطلوبة: واحد فقط.

سنين الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة .

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

ممرضة

اسم الشركة: كيوتس.

مقر العمل: التجمع الخامس - مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3 فقط.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 20 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه.

ممرض

اسم الشركة: مجموعة الأهرام لنظم الأمان.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: اثنان .

سنين الخبرة: 3 - 5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 25 35 سنة.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

ممرضة

اسم الشركة: مجموعة المراكز المصرية.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 5 أفراد.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

ممرضة

اسم الشركة: عيادات وام.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: فرد واحد.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الحوافز الاضافية 200 - 1000 جنيه.

ممرضة

اسم الشركة: أوريون للصناعات الغذائية.

مقر العمل: البدرشين - الحوامدية - السادس من اكتوبر - العياط - الجيزة.

العمالة المطلوبة: فرد واحد.

سنين الخبرة: سنة -‎3 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 19 -25 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

ممرضة

اسم الشركة: الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بالمعادى .

مقر العمل: المعادس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: فرد واحد فقط .

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 30 - 45 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

ممرضة

اسم الشركة: مستشفى كوينز رويال.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10 أفراد.

سنين الخبرة: 3 - 5 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوب: لا يزيد على 35 سنة.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

الراتب الأساسي: 3500 - 4000 جنيه.

ممرضين

اسم الشركة: كايرو سكان.

مقر العمل: المقطم - القاهرة.

العمالة المطلوبة: اثنان فقط.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

السن المطلوب: 20 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).