"مدرستي تسع نشاطي" تنتهي بتكريم المديرين والموجهين المتميزين

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت، موجهي عموم الأنشطة ومديري المدارس، التي شاركت بمبادرة "مدرستي تسع نشاطي" والمتميزين خلال تنفيذ فعاليات المبادرة.

تم التكريم بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية، حيث وزع وكيل الوزارة شهادات تقدير على المستهدفين، بحضور السيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وخالد حسن، موجه عام التربية الفنية، وأمجد عبد الله، موجه عام التربية الرياضية.

وشمل التكريم كل من صبحي أحمد إبراهيم، مدير مدرسة عمرو بن العاص الرسمية بزفتى، وإبراهيم عبد الغني سالم، مدير مدرسة إبراهيم سالم للتعليم الأساسي بزفتى، وآمال أحمد العشماوي، مدير مدرسة شبرا ملس النموذجية بزفتى، ومنى لطفي محمود، مدير مدرسة مصعب بن عمير للصم بالسنطة، وريهام وجدي الباز، مدير مدرسة السنطة الإعدادية بالسنطة، ومحمد إمام علام، مدير مدرسة الجلاء الثانوية بنين بشرق طنطا، وفتحي بسيسه، مدير مدرسة الشهيد عادل غانم الابتدائية بشرق المحلة، واية عبد القادر الجيلاني، مدير مدرسة عمر بن عبد العزيز الإعدادية بنين بغرب المحلة، وعبد الله سيد البكري، مدير مدرسة الحكمة الثانوية بنات بغرب طنطا، ووفاء علي محمد زهرة، مدير مدرسة الوزير احمد الفقي الرسمية للغات ببسيون، وهنيات محمد علام، مدير مدرسة السيدة خديجة الابتدائية بسمنود. وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع المعلمين المكرمين، متمنياً لهم دوام التوفيق ، واستمرار العطاء والجد لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب، ونجاح العملية التعليمية في جميع مدارس الغربية.

وفي وقت سابق اليوم، نفذت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عملية تطهير وتعقيم لمكاتب العاملين بديوان المديرية، في إطار خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمقاومة فيروس كورونا المستجد.

وشملت عملية التطهير والتعقيم جميع حجرات ومكاتب العاملين بالديوان، بالإضافة إلى دورات المياه وكافة المرافق والمكاتب الملحقة بالإدارات النوعية التابعة للديوان.

وشدد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، على مواصلة أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي، وذلك في مختلف مقرات الإدارات التعليمية، وعدم السماح لدخول أي موظف أو مواطن بدون ارتداء الكمامة، وذك في إطار الحفاظ على سلامة الموظفين والمواطنين من فيروس كورونا.