غدا.. المهلة الأخيرة لسداد القسط الأول من المصروفات الدراسية

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غدا الاثنين هو الموعد الأخير لسداد أولياء الأمور للقسط الأول من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2020-2021 بالمدارس الخاصة والدولية، وفقًا للمهلة التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر كتابا دوريًا في نهاية شهر أكتوبر الماضي، يتضمن تنظيم العلاقة التعاقدية بين كل من أوليا الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، بشأن سداد كلا من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الماضي 2019/2020، أو القسط الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2019.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنه في حالة عدم سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية في موعده المقرر له غدًا، سيتم إنذار ولي الأمر لأول مرة، وإذا لم يدفعها سيتم إنذاره للمرة الثانية والأخيرة.

وأشار المصدر إلى أنه في حال تعنت ولي الأمر عن دفع القسط الأول سيتم رفع اسم الطالب بعد أسبوعين أخرين من المدرسة المُقيد بها، وإلحاقه بمدرسة حكومية حفاظًا على حقه في التعليم، على أن يلتزم ولي الأمر بسداد المبالغ المالية المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مُقيدًا بها.

وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الحالي 2020/2021 في يوم 17 من شهر أكتوبر الماضي، نشبت العديد من الأزمات والمشاكل التي انتشرت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بين الطرفين أًصحاب المدارس الخاصة والدولية والطرف الآخر أولياء الأمور، وذلك بسبب عدم دفع عدد من أولياء الأمور للمصروفات الدراسية، ومنها مشادات بالأيدي في مدرسة الحديثة للغات بفيصل بين مدير المدرسة وأولياء أمور الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات، والتي أقيل على إثرها مدير المدرسة، بالإضافة إلى واقعة تذنيب الطالبة "سلمى" بسبب عدم دفعها للمصروفات وحرمانها من حضور الحصص داخل فصلها الدراسي.