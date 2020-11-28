"التضامن": نستهدف تعميم تجربة دمج صغار وكبار بلا مأوى في مؤسسة واحدة

قال حسني يوسف، مدير برنامج أطفال وكبار بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك خطة للتوسع في دمج صغار وكبار بلا مأوى في مؤسسة واحدة بعد نجاح التجربة في مؤسسات محافظة الشرقية.

وأكد أنه جارٍ العمل على التجرية حاليًا في مؤسسات الجيزة، موضحًا أن التجربة تستهدف تواصل الأجيال وتعويض فقدان كل طرف للآخر، وخلق جو أسري متكامل بين المسنين والصغار.

وأضاف "يوسف" فى تصريحات صحفية، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، سيتم العمل على تعميم التجربة في كل المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنها تجربة ناجحة بكل المقاييس.

وأشار إلى أنه على المدى البعيد ستعمل وزارة التضامن على تقليل مؤسسات الرعاية والمؤسسات الإيوائية، وزيادة عدد الأسر البديلة، وذلك من خلال تغيير عادات المجتمع التي ترفض أحيانًا رعاية طفل في المنزل، وهو النظام المعمول به في الدول الكبرى والعظمى.

وأكد أن الوزارة تعمل على التمكين الاقتصادي للأطفال وتنمية مهاراتهم بجانب تعليمهم، حتى يكون الطفل عنصرًا فعالًا فى المجتمع بمجرد خروجه من مؤسسات الرعاية.

وأشار إلى أن البرنامج يعمل مع الأطفال بلا مأوى في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى المحافظات التى بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، وتشمل القاهرة، والجيزة، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والقليوبية، والشرقية، والمنوفية، والغربية، والفيوم، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد.

ولفت مسؤول برنامج أطفال وكبار بلا مأوى إلى أن البرنامج منذ بدايته يعمل مع الأطفال في وضعية الشارع، سواء بلا مأوى أو أطفال يعملون أعمالًا بسيطة مثل بيع المناديل أو الورد وخلافه، بجانب الموجودين مع أسرهم فى الشارع، مؤكدًا أن الهدف هو إعادة تغيير وضعيتهم من الشارع، وإيواؤهم إما فى مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو إعادة دمجهم مع أسرهم.