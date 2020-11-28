"البيئة": تطبيق محمول للتخلص من المخلفات الإلكترونية نظير قسائم شراء

قال الدكتور طارق العربي، مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، إن الوزارة صممت تطبيقًا يساعد الأسر على وضع أجهزتهم عليه مقابل قسائم تخفيض لبعض أماكن بيع الأجهزة الإلكترونية، ما يساعد فى الوصول للأسر بسهولة والتخلص من مخلفاتهم، لافتًا إلى أن عدد مصانع تدوير المخلفات الالكترونية فى مصر التى تعمل بشكل رسمي وصل إلى 7 مصانع بعد أن كان مصنعًا واحدًا فقط، وجاري دخول 5 مصانع أخرى لهذا المجال.

وأكد مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية، أن الوزارة تهدف إلى وصول المخلفات الإلكترونية للقطاع الرسمي، حيث أظهرت الإحصائيات أن القطاع الحكومي يتولد منه حوالى 19% من هذه المخلفات، و58% من القطاع الخاص، و23% من الأسر، موضحًا أن المشكلة الكبرى تكمن لدى الأسر الذين يقومون بيبع تلك الأجهزة لصغار تجار المنتجات المستعملة.

وأشار إلى أن وزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء ستعمل على إطلاق تطبيق إلكتروني لجمع المخلفات الإلكترونية نظير قسائم تخفيض على منتجات جديدة، وظبط عملية المزادات على بيع تلك المخلفات الإلكترونية من الجهات المختلفة، ووضع معايير لها، موضحًا وضع معايير لمنع وصولها للقطاع غير الرسمى الذي يعمل بسياسة الانتقاء، حيث يستفيد من الأجزاء ذات القيمة فقط ويتخلص من الأجزاء الضارة بطريقة غير آمنة ويستفيد من الأجهزة الثمينة فقط.

وذكر أن هذه المعايير ستضمن التخلص الآمن من الأجزاء الخطرة في تلك الأجهزة، كما ستضمن الاستغلال الجيد والأمثل للأجزاء الثمينة.

وأضاف "العربي" انه تم وضع أدلة إرشادية وكتيبات لشركات المحمول وهيئة السلامة الحكومية وتم الالتزام بها، ما ساهم فى تحقيق الأهداف الموضوعة بل وصلنا لنتائج متميزة تخطت الأهداف المرجوة.