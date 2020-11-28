آخر أخبار التعليم.. تحديد موعد امتحانات الفصلين وإجازة نصف العام

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التعليم تعلن موعد الامتحانات وإجازة نصف العام

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، موعد بدء امتحانات الفصلين في العام الدراسي الحالي 2021/2020، حيث جاء البيان ليقر بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير المقبل ولمدة 13 يومًا، لينتهي الفصل الدراسي الأول بشكل رسمي مع انتهاء الامتحانات 5 فبراير المقبل.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير المقبل، على أن تستمر الإجازة لمدة إسبوعين، وتنتهي يوم الخميس الموافق 18 فبراير المقبل، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير المقبل، ويستمر حتى 17 يونيو لعام 2021.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 15 مايو المقبل لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، كما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 29 مايوم المقبل، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 19 يونيو المقبل.

انتهاء مهلة سداد القسط الأول من مصروفات العام الدراسي بعد يومين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آخر موعد لسداد أول قسط من مصروفات العام الدراسي الحالي 2021/2020، والتي تم تحديدها في وقت سابق لتكون 30 نوفمبر الجاري، ما يعني أن بعد غد هو آخر موعد لسداد قيمة اقسط الأول من المصروفات.

رئيس جامعة عين شمس يلتقي طلاب المدينة الجامعة خلال صلاة الجمعة

التقى رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، ونائب رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود، طلاب المدينة الجامعية خلال شعائر صلاة الجمعة، في مسجد المدينة الجامعية بعد تجديده، وذلك انطلاقًا من الدور التوعوي الذي تحرص عليه جامعة عين شمس لطلابها الي جانب الدور التعليمي التثقيفي، وعقب أداء شعائر صلاة الجمعة، أجرى دكتور محمود المتيني رئيس الجامعة لقاء مع الطلبه أكد خلاله على جودة خدمات الإقامة التى يتلقونها في المدينة الجامعية، كما استمعوا لمقترحات الطلاب ومناقشة أوضاعهم.