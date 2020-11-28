"هونج كونج" تختار فيلم Better days لتمثيلها في أوسكار 2021

اختارت هونج كونج فيلم "Better days" ليكون ليكون ممثلها في فئة أفضل فيلم روائي دولي في حفل توزيع جوائز الأوسكار التي تحمل رقم 93 والتي ستقام في أبريل 2021.

الفيلم من إخراج ديريك تسانج، والمُقتبس من رواية "شابة وجميلة"، ويحكي عن قصة فتاة تتعرض للمضايقة في المدرسة وتتورط في جريمة قتل.

الفيلم المصنف على أنه جريمة - دراما، يقوم ببطولته الفتاة Zhou Dongyu وجاكسون يي، وهو أصغر عضو في فرقة الصبي الصينية TFBoys الشهيرة.

تم الإعلان عن اختيار الفيلم من قبل جمعية منتجي الأفلام في هونج كونج، وحقق إيرادات مرتفعة منذ عرضه في العديد من الدول، تخطت الـ 225 مليون دولار.

حصد الفيلم الكثير من الجوائز، بينها حصول بطلته على جائزة بكين للأفلام، في فئة أفضل ممثلة، وترشح 5 مرات من جوائز الفيلم الأسيوي، وحصد بينها 2، أفضل ممثلة وأفضل ممثل صاعد.

وترشح لجائزة أفضل فيلم أجنبي من الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما والتلفزيون، وترشح 5 مرات لجوائز نقابة المخرجين الصينين، وحصدها مرتين، كما حصد 3 جوائز من نقابة مخرجي هونج كونج، وغيرها الكثير.

"إنه لشرف كبير أن يتم اختيار فيلم "Better Days" لتمثيل هونج كونج في الدورة رقم 93 لأفضل فيلم روائي دولي في فئة الأوسكار، آمل أن يتم وصوله للمراحل الأخيرة. في الوقت نفسه، آمل أن تنتج أفلام هونج كونج في العام المقبل المزيد من الأفلام الجيدة بطاقة الشباب وقوتهم!"، كلمات قال المنتج جوجو هوي لموقع Variety.

قبل Better days، أعلنت بعض الدول عن ترشيحات أفلامها على أمل الدخول في القائمة النهائية لمنافسات أوسكار، بينها فيلم Impetigore الذي رشحته إندونيسيا.

ورشحت فرنسا فيلم Two of us، ومصر قامت بترشيح فيلم "لما بنتولد"، واليونان قامت بترشيح فيلم Apples، ومالزيا قامت بترشيح فيلم "روح".