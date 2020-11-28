أستاذ باطنة ومناعة: كورونا أسرع انتشارا في موجته الثانية عن الأولى

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس، إن زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر في الفترة الأخيرة تعكس مدي تراخي المواطنين في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن معدلات الوفيات تشير إلى الدقة بالنسبة للحالات الموجودة في مصر، وهو ما يعكس بالفعل نوع من الاستقرار في عدد الحالات التي يتم تسجيلها، كما نتمني أن لا يكون هناك وفيات بفيروس كورونا لأن الإصابة به في معظم الحالات ليست بسيطة وتكون شديدة.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن انتشار فيروس كورونا في الموجة الثانية أسرع مما كان عليه في الموجة الأولي، ويأتي ذلك نتيجة دخول فصل الخريف والشتاء ويكون هناك تجمع للمواطنين بشكل مكثف في أماكن مغلقة، موجها نصيحة بضرورة التواجد في أماكن جيدة التهوية وبأعداد قليلة إلي جانب الالتزام بارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي.

وتابع أنه يتم تسجيل تحورات للفيروس ولكن هذه التحورات تكون طفيفة وجوهرية في خصائص الفيروس، مشيرا إلي أن وجود لقاحات كثيرة لفيروس كورونا له تأثير جيد لأن العالم كله يسعى للتخلص من هذا الوباء، وهذا يعطينا فرصة أن نختار من بينهم الأفضل لكي نستخدمه.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.