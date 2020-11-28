جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية "خلال أسبوع"

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون ، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها ، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) ..

فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع .. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الأمن العام

× إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (461) متهم ، وبحوزتهم (22 قطعة سلاح نارى – طلقات نارية مختلفة الأعيرة – 3 قطع أسلحة بيضاء).

- ضبط (29) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

- تنفيذ (4876) حكم قضائى متنوع.

- ضبط (753) قضية متنوعة أخرى.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

× أسفرت الجهود عن مصرع (3) عناصر إجرامية شديدة الخطورة ، وضبط عدد (14) عنصر بنطاق مديريات أمن (الإسكندرية– الدقهلية – أسيوط – قنا) .. بإجمالى مضبوطات (16) قطعة سلاح نارى (رشاش- 6 بنادق آلية– 3 بندقية خرطوش – 2 مسدس- 4 فرد محلى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من الأقراص والمواد المخدرة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " شروع فى قتل– مقاومة سلطات - إطلاق أعيرة نارية- سرقة بالإكراه- سلاح نارى - مخدرات".

× وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

× فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1041) قطعة سلاح نارى (رشاش - 100 بندقية آلية – 159 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 67مسدس – 714 فرد محلى الصنع – 3109 طلقة مختلفة الأعيرة – 1364 قطعة سلاح أبيض).

× ضبط 2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما (2 مسدس – 1 فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع)

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

× ضبط (15) تشكيل عصابى ، ضموا (47) متهماً ، إرتكبوا (49) حادث سرقة متنوعة.

× ضبط (75) قضية أحداث.

× إعادة (2) سيارات مُبلغ بسرقتها.

× كشف غموض (57) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (87) متهماً.

فى مجال تنفيذ الأحكام

× تم تنفيذ (488٫136) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى:

- (2017) حكم جناية.

- (176585) حكم حبس.

- (239882) حكم غرامة.

- (69652) مخالفة.

فى مجال الأمن الإقتصادى

× القضايا التموينية: ضبط (8727 قضية تموينية متنوعة).. جاءت على النحو التالى:

- ضبط (160) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (1730 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (233550 جنيه).

- ضبط (31) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (576057 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

- ضبط (8536) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1093٫521) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (302) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (260٫849) طن ، وكذا ضبط (87) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (147٫006) طن.

× قضايا التيار الكهربائى:

- ضبط (77930) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (55907739) جنيه.

× فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:

- ضبط (1807) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (145) قضية ضرائب عامة ، كشف (352) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (106) قضية فى مجال الجمارك ، (16) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (424) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (521) حكم قضائى ، (221) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (11) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهريب جمركى) ، (11) قضية فى مجالات (إستيلاء وإضرار بالمال العام – إختلاس مال عام – غسل أموال – إحتيال مصرفى - كسب غير مشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (1٫662٫132٫695جنيه مصرى) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

× قضايا النقل والمواصلات:

- ضبط (2305) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط (4) تشكيل عصابى ضما (8 متهمين) إرتكبوا (4) وقائع.

× قضايا المصنفات:

- ضبط (113) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

× قضايا المسطحات المائية:

- ضبط (946) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1067) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (135) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم ) ، (166) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (113) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (373) لنش سياحى.

فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)

§ ضبط (6739) قضية تموينية متنوعة.

§ ضبط (993) قضية مقاهى مخالفة.

§ غلق (3428) محل مخالف لمواعيد الغلق.

§ فى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 39814 سائق نقل جماعى).

فى مجال مكافحة المخدرات

× ضبط (1498) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1613) متهم.. وبحوزتهم الآتى:-

- كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (8746٫269 كيلو جرام - "مايزيد عن 8 أطنان من مخدر الحشيش خلال أسبوع واحد").

- كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (209٫756 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيروين، وزنت (19٫109 كيلو جرام) .

- كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (1٫120 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (29٫340 كيلو جرام) .

- كمية من مخدر الفودو، وزنت (714 جرام).

- عدد (25376) قرص مخدر مختلف الأنواع.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

× أسفرت الجهود عن ضبط (8) قضايا بإجمالى (8) متهمين .. بمضبوطات بلغت (واحد طن).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

× ضبط (216766) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (42521 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 49 قيادة تحت تأثير مخدر ، 5724 موقف عشوائى).

فى مجال أمن الموانئ

× ضبط (24) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (66) قضية متنوعة من أبرزها (جنحة مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب).

فى مجال الأمن السياحى

× ضبط (2607) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.