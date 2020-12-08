سداد إلكتروني وقارئ ذكي.. هكذا واجهت "الكهرباء" جائحة كورونا في عام

خطة متكاملة، نفذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال عام جائحة كورونا، ففعَّلت خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات باستخدام "كود السداد الإلكترونى" الموجود على إيصال فواتير الكهرباء بالتزامن مع سياسة الدولة بشأن التيسير على المواطنين، ومراعاة خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ولتسهيل سداد فواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بُعد.

سداد الفواتير من خلال الموقع الإلكتروني

ووفرت وزارة الكهرباء سداد الفواتير من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير) إضافة إلى تواجد 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهي "مكاتب البريد- مصاري- Bee- أمان- وقتي- تمام- سداد- ممكن – ضامن – البنك الزراعي" وكذلك من خلال خدمة فوري المنتشرة في 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

سداد الفاتورة من خلال 12 محفظة بنكية

ومكنت الوزارة المواطنين من سداد الفاتورة من خلال 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير، وهي "البنك الأهلي- بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبوظبي الإماراتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store- Play Store وكذلك مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store وتطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store -Play Store) و10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.تقديم الخدمات لكل العملاءووفرت الوزارة لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباءاستخدام تطبيق المحمول خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكل العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات، وهي (إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة.

ومكنت الوزارة شحن الكروت العدادات مسبقة الدفع من خلال مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء أكثر من 1000 مركز شحن وخدمة فوري وبها 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية و60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي "مكاتب البريد- مصاري- Bee- أمان- وقتي- تمام- سداد- ممكن – ضامن – البنك الزراعي، كما يجري حاليا التوسع في استخدام تطبيق سهل (App Store- Play Store) شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ(NFC) (الشحن عن طريق الهاتف المحمول) باستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـ NFC من خلال شركة التوزيع المعنية بعد مراجعة المشترك لشركة الكهرباء التابع لها لمعرفة تكامل العداد الخاص به مع تطبيق سهل.

وقدمت شركة القناة لتوزيع الكهرباء لسكان محافظة بورسعيد استخدام تطبيق الخدمة «www.digital.gov.eg» على بوابة التحول الرقمى «إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة».

تسجيل قراءة عداد الكهرباء لتجنب أخطاء القراءات الخاطئة

وأطلقت شركة " المسؤولة عن قراءة عدادات الكهرباء تطبيق ذكي جديد "القارئ الذكي" يتيح للمواطن تسجيل قراءة عداد الكهرباء لتجنب أخطاء القراءات الخاطئة وإصدار الاستهلاك الحقيقي والقضاء على شكاوى الفواتير.

ويكون تسجيل القراءة عليه من خلال التقاط صورة لعداد الكهرباء بالكاميرا الموجود بالهاتف المحمول، مؤكدة أن هذا البرنامج، يحافظ على حقوق المشتركين، وأيضًا حقوق شركات التوزيع.ويعتمد التطبيق على السهولة في الاستخدام وسرية البيانات والكشف على القراءة بصفة منتظمة بالإضافة إلى ضمان اعتماد القراءة من واقع صورة العداد الحقيقية لتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد في موقع الحساب أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك.