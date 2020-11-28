بـ2000 جنيه فقط.. إزاي تسافر رحلة نايل كروز للأقصر وأسوان لمدة 5 أيام؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير (الإدارة العامة للسياحة الرياضية) انطلاق برنامج سفينة الجنوب "نايل كروز" (للأقصر وأسوان والعكس)، تحت شعار "اكتشف مصر"، بعدد 4 أفواج، بداية من 11 ديسمبر حتى يوم 23 ديسمبر 2020.

الاشتراطات والتعليمات

- أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات أو افتعال أي مشاكل نوعية تعني الترحيل الفوري من الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.

- توفر الوزارة الانتقالات للمشتركين ويحق لمسؤولي هيئة الإشراف التغيير في أماكن المشتركين طبقا لظروف كل عربة قطار أو باص وفي حالة المخالفة يتم إلغاء الاشتراك من الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.

- يمنع التبديل نهائيًا أو استرداد المبلغ.

- في حالة ثبوت عدم صحة البيانات يتم إلغاء الاشتراك فورًا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقا لتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف.

- ارتداء الكمامة الطبية إلزامي أثناء ركوب القطار والباصات وأثناء التواجد بالباخرة والمزارات السياحية، وفي حالة مخالفة لذلك يتم إلغاء الاشتراك من الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.

مواعيد الأفواج

- الفوج الأول: يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر 2020.

- الفوج الثاني: الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020.

- الفوج الثالث: السبت الموافق 19 ديسمبر 2020.

- الفوج الرابع: الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020.

تفاصيل برنامج الرحلة

برنامج المزارات معتمد من وزارة السياحة والآثار، يتم تنفيذه للأفواج والزائرين الأجانب، وفقًا للفعاليات الآتية:

- اليوم الأول: السفر بالقطار مساءً.

- اليوم الثاني: الوصول للأقصر صباحًا، والتسكين بالباخرة والإفطار وعمل مزارات الكرنك ومعبد الأقصر (البر الشرقي) وفي المساء عرض الصوت والضوء الكرنك (اختياري خارج البرنامج) أو جولة حرة.

- اليوم الثالث: الإفطار والتوجه لزيارة البر الغربي (معبد حتشبسوت معبد هابو ومن بعدها لمتحف الألباستر وتمثالي ممنون) والإبحار للهاويس ومشاهدة هاويس إسنا، ثم استكمال الإبحار للمبيت في إدفو.

- اليوم الرابع: زيارة معبد إدفو بالحنطور صباحًا، والإفطار والإبحار إلى أسوان مرورًا بمعبد كوم إمبو بالباخرة، ثم الاستمتاع بحفلة تنكرية "جلابية بارتي" إلى حين الوصول إلى أسوان، وبعد الوصل يكون متاح للجميع جولة حرة في الأسواق.

- اليوم الخامس: الإفطار والتوجه لعمل مزارات أسوان.

السد والمسلة ومعبد فيل (داخل البرنامج) - وزيارة القرية النوبية وجزيرة النباتات وقبة الهواء (اختياري خارج البرنامج)، والعودة للباخرة للغذاء، وبعد الغذاء جولة حرة ولانش بوكس للعشاء والتوجه إلى المحطة لركوب القطار ليلًا.

- اليوم السادس: الوصول صباحًا إلى القاهرة.

الإقامه 5 نجوم تشمل: الوجبات (الإفطار - الغذاء - العشاء)، أوبن بوفيه (شاي ونسكافيه - سناكس) وقت الإبحار، بالإضافة إلى المزارات والإرشاد وبرامج ترفيهية وحفلات وقت الإبحار، والانتقالات الداخلية بأوتوبيسات مكيفة.

ما يشمله برنامج الرحلة

السفر بالقطار vip درجة ثانية مكيف للذهاب والعودة، الانتقالات وتنفيذ المزارات السياحية طول فترة الرحلة بأوتوبيسات مكيفة حديثة شاملة المرشدين والمرافقين للمجموعات، وتقديم الوجبات على الباخرة السياحية (إفطار - غذاء - عشاء)، والإقامة في نايل كروز شامل الوجبات الغذائية المذكورة.

ما لا يشمله برنامج الرحلة

الرحلة لا تشمل أي نوع من أنواع المشروبات، كما لا تشمل الرحلات الإضافية التي لم تذكر في البرنامج مثل رحلة المنطاد الطائر، والصوت والضوء، والقرية النوبية، وجزيرة النباتات، وجزيرة الموز، وقبه أبو الهوا (اختياري) حيث يتم الاتفاق عليها حسب الإمكانية، ولا بد من توافر عدد مناسب من المشتركين يحدد بمعرفه هيئه الإشراف.

رسوم الاشتراك

تبلغ قيمة الاشتراك 2000 جنيه، نظير الإقامة كاملة بـ(الإفطار، والغداء، والعشاء) والمزارات المجانية والانتقالات خارجي وداخلي، ولا تشمل أي مزارات إضافية خارج البرنامج.

وتبلغ قيمة الاشتراك من 12 إلى 40 عامًا 2000 جنيه، ومن 6 إلى 12 عامًا تبلغ 1300 جنيه (يتم تنظيمها مع الشركة المنظمة)، وما فوق 40 عامًا تبلغ 2600 جنيه، وتبلغ قيمة الاشتراك تحت 6 سنوات 600 جنيه.

يُخصص للطفل الواحد مكان بالقطار بمعرفة الشركة، والطفل الثاني خصم 50%، ويكون التسكين في الغرف زوجي طبقًا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة السياحة والآثار.

ويتم الاشتراك فقط من مقر وزارة الشباب والرياضة في شارع 26 يوليو أمام البوابة الرئيسية لنادي الزمالك ميدان سفنكس – الجيزة.

علمًا بأنّه لا يتم تأكيد الحجز إلا بأسبقية الدفع، ومن الممكن الاشتراك للغير بنفس الشروط، والأطفال بصورة شهادة الميلاد، ولا تُقبل تحويلات أو دفع عن طريق فوري أو فودافون كاش.

وللاشتراك يجب إحضار البطاقة الشخصية وصورة منها، وإحضار شهادة صحية (خلو من الأمراض) عن طريق أقرب مستشفى، وفي حال تواجد أي رسوم أخرى يتحملها المشارك للمزارات خارج البرنامج حيث يتم التنظيم لها بدءًا من توافر الأعداد اللازمة لذلك شرط تتناسب مع توقيت البرنامج.

يكون الحجز يوميًا من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا، على أن يتم فتح باب الحجز يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر المقبل.