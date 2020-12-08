بالأرقام.. ماذا قدم الهلال الأحمر المصري منذ بداية كورونا؟

خلال أزمة كورونا التي بدأت في مارس الماضي بمصر، لا يمكن إغفال دور الهلال الأحمر المصري، الذي قدم العديد من الخدمات للحفاظ على صحة المصريين مع تفاقم أزمة فيروس كورونا.

ولم يقف دور الهلال الأحمر المصري على رفع الوعي الصحي وتشجيع الأنشطة الوقائية، عبر وسائل الإعلام والنشرات والتنويهات التليفزيونية فقط، بل أشرف على تدريب مجموعات من الرائدات الصحيات، ووفر خدمات علاجية أيضا.

ويمكن رصد فعاليات وأنشطة الهلال الأحمر وتعامله مع جائحة كورونا، منذ مارس الماضي وحتى نوفمبر الجاري، في السطور التالية:

- 3792 حملة تعقيم وتطهير.

- 3600 منشأة استفادت من حملات التعقيم والتطهير.

- 1169 تدخلات إغاثة للمناطق المصابة والمتضررة.

- 81615 مستفيدا من المواد الإغاثية.

- 3952 حملة توعية.

- مليون و209 آلاف و625 مستفيدا من حملات التوعية المباشرة وغير المباشرة.

- 5486 تدخلا نفسيا من خلال الدعم النفسي الموجه بالتليفون.

- 10020 مستفيدا من حملات التوعية الموجهة للأطفال بدور الأيتام.

- 1298 مهمة تنظيم صرف مستحقات تكافل وكرامة وطلاب الجامعات.

- 536782 مستفيدا من حملات تنظيم صرف المعاشات وطلاب الجامعات.

- 25587 إجمالي المتطوعين المشاركين في كافة التدخلات.

- 321116 إجمالي ساعات العمل التطوعي.