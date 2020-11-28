كفر الشيخ تسجل 9 إصابات بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات إلى 214 حالة

سجلت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إصابة 9 أشخاص بفيروس كورونا المستجد، حيث أظهرت النتائج المعملية لـ17 حالة مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، إصابة 9 حالات بالفيروس.

وقال مصدر بمديرية الصحة، إن الحالات موزعة على مستشفيات صدر كفر الشيخ، ومستشفى الحامول المركزي، ومستشفي حميات كفرالشيخ، ومستشفي حميات دسوق.

وأضاف المصدر أن مستشفى صدر كفر الشيخ، سجلت 6 حالات إصابة، فيما أظهرت النتائج سلبية الحالات الثلاثة التى تم سحبها بمستشفى الحامول المركزي، فيما سجلت مستشفي حميات كفر الشيخ حالتي إصابة، وسجلت مستشفى حميات دسوق حالة إصابة واحدة.

وأضاف المصدر، أنه جري عزل الحالات الإيجابية طبقًا لبرتكول وزارة الصحة الذي يجري العمل به والوارد من وزارة الصحة في التعامل مع الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر أن المحافظة سجلت نحو 214 حالة وفاة خلال الفترة الماضية بنسبة نحو 5% من إجمالي الإصابات التي بلغت نحو 4168 حالة، حيث احتل مركز كفر الشيخ النسبة الأكبر من الوفيات بواقع 51 حالة وفاة يليله مركز دسوق بواقع 41 حالة.

وسجلت المديرية أمس الدكتور بشير الطباخ، رئيس قسم الرمد بمستشفى دسوق العام في محافظة كفر الشيخ، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى عزل بلطيم.

وووفقا لمصدر طبي فإن رئيس قسم الرمد أصيب بالفيروس منذ عدة أيام وجرى نقله لمستشفى العزل ببلطيم، وتدهورت حالته الصحية وجرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي قبل يومين، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة بمستشفى العزل ببلطيم.

وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى العزل ببلطيم، لتغسيله وتكفينه، طبقًا للإشتراطات الصحية لمصابي فيروس كورونا المستجد.

كما جرى تشييع الجثمان بقرية سيدي جامع التابعة لمنشأة زغلول في دسوق، في الساعة الواحدة ظهراً، مطالباً الأهالي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.