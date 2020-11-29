"أبوظبي التجاري - مصر" يرفع شعار البساطة والراحة والأمان خلال طرح منتجاته الرقمية

شارك بنك أبوظبى التجارى - مصر (ADCB)، فى الدورة الـ24 لمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT 2020، الذى أقيم خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر الجارى، وذلك فى إطار حرص البنك دائماً على تقديم الخدمات الإلكترونية غير التقليدية عبر القنوات الرقمية المتعددة التى توفر للعميل البساطة والراحة والأمان فى استخدام الخدمة المصرفية.

ويقدم أبوظبى التجارى - مصر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات البنكية الإلكترونية التى يأتى فى مقدمتها خدمة ADCB Mobile Banking للأفراد والشركات، وكذلك خدمة الإنترنت البنكى اللتان تعتمدان على استخدام أحدث تكنولوجيا وأكثر الطرق ابتكاراً وأماناً لتسهيل كافة المعاملات البنكية للعملاء، لتتم فى أسرع وقت وبأقصى درجة من السهولة والأمان.

يأتى ذلك إيماناً من بنك أبوظبى التجارى - مصر (ADCB)، بأهمية تعزيز ونشر فكر الشمول المالى والتحول الرقمى فى مصر، سواء عبر طرح المنتجات والخدمات المصرفية التى تناسب شرائح المجتمع المتنوعة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وتجربة مميزة للعملاء، وكذلك المشاركة فى الفعاليات ذات التأثير الكبير على القطاعات الاقتصادية الهامة، بما يدعم خطط النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

ويعد معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT، الحدث السنوى الأهم فى قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يعزز بدوره خطوات الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالى وخلق مجتمع لا نقدى، حيث سيتمكن الزوار والعارضون من الشراء بدون نقود ورقية فى المعرض، وهو ما يحد أيضاً من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وانعقدت الدورة الـ24 من معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT، بشكل «غير نقدى» للمرة الأولى من نوعها فى مصر، وذلك من خلال خدمة Cashless المقدمة من شركة «كاش كول»، المتخصصة فى خدمات الدفع الإلكترونى التى تأسست بالتعاون مع شركة فيكتورى لينك ومجموعة «إم.دى.آى.سى» وصندوق التمويل «سكاش»، حيث تقدم خدمة Cashless منافذ للإيداع النقدى فى نطاق المعرض ليتمكن الزوار والعارضون من شحن محفظتهم الإلكترونية لشراء جميع احتياجاتهم من المأكولات والمشروبات بسهولة، وكل ذلك من خلال خاصية الرمز التفاعلى (QR Code) أو إدخال رقم الهاتف المحمول وبدون الحاجة إلى الدفع نقداً.

ويقدم بنك أبوظبى التجارى (ADCB) مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة والأنشطة المتميزة المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات كافة عملائه، والحائزة على العديد من الجوائز فى مجالات عديدة منها، الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية، فضلاً عن خدمات الخزانة والاستثمار وإدارة العقارات.