إحالة قضية تعدي أسرة "فتاة التيك توك" على الأمن بكفر شكر للجنايات

قرر المستشارعلي حسن، المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها بمحافظة القليوبية، قبل قليل، إحالة قضية تعدي أسرة "منار سامي"، المعروفة باسم "فتاة التيك توك"، على أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت النيابة العامة إليهم تهم مقاومة السلطات، واستعراض القوة والبلطجة، والتعدي على أفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم، وحيازة سلاح ناري، ومحاولة تهريب متهمة من أيدي العدالة.

وفي وقت سابق، أمر المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة بنها الكلية، بتجديد حبس أسرة "فتاة التيك توك" لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك للمرة الخامسة، في واقعة التعدي على أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، أثناء جلسة تجديد حبس المتهمة "منار"، في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وقرر رئيس نيابة كفر شكر، أحمد الكاشف، حجز المتهمين الثلاثة من أسرة الفتاة على ذمة التحقيقات، في واقعة التعدي على ضابط شرطة وأفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، بعد أن تم عرض المتهمين على الطب الشرعي، لبيان ما بهم من إصابات، في واقعة اتهامهم لضابط الحراسة بالتعدي عليهم بالضرب.

وقالت "حياة رمضان"، والدة الفتاة، إنه أثناء نظر تجديد حبس ابنتها "منار" بمحكمة كفر شكر، حاولت الدخول لرؤيتها، أثناء تواجدها داخل قفص الاتهام، وأضافت أنها حاولت استئذان الضابط المكلف بالحراسة، ولكنه رفض وطلب منهم الانصراف.

وتابعت أنها بعدما انصرفت مع باقي أفراد الأسرة إلى الدور الأول، سمعوا أحد الشبان يصرخ بأن الضابط تعدى على "منار" بالضرب، مما أدى إلى سقوطها مغشياً عليها، فاندفعت مسرعة مع زوجها وابنيها "أحمد" و"أميرة"، للاطمئنان على "منار"، ولكنهم فوجئوا بتعدي قوات الحراسة عليهم، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث مشاجرة بين زوجها وابنيها وضابط الحراسة، حيث تم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للنيابة، التي أمرت بحبسهم.