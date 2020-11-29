"التعليم العالي" توضح المقصود بالاتحادات الطلابية والأنشطة بالجامعات

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الحكومية والخاصة، في انتظار قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتحديد موعد إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020ـ2021، موضحاً أن اللائحة الطلابية تنص على تنفيذها وإجرائها خلال الفصل الدراسي الأول الجامعي من كل عام.

وتستعرض "الوطن"، ماذا يقصد بالاتحادات الطلابية والأنشطة الطلابية بالجامعات، وفقاً لما نصت عليه اللائحة الصادرة في 31 يناير عام 2019، وذلك طبقاَ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.

ـ الاتحادات الطلابية: هي التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد، ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة وهي التي ترعى مصالحهم وتقوم على تنظيم النشاط الطلابي وكفالة ممارسته وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية.

ـ الأنشطة الطلابية: كل الأنشطة التي يمارسها الطلاب والتي تشمل الأنشطة الرياضية والثقافية والإعلانية والفنية والاجتماعية والرحلات العلمية والتكنولوجية والجوالة والخدمة والعامة وأنشطة الأسر.

وأوضحت اللائحة الطلابية السلطات المختصة، والتي تمثلت في رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد، أو من ينوب عنهم على مستوى أنشطة الجامعة أو الكلية أو المعهد بحسب الأحوال.

كما حددت اللائحة اختصاصات لجان الأنشطة ومجالس الاتحاد في الآتي:

1ـ وضع خطط وبرامج النشاط.

2ـ متابعة توفير المنشآت والأدوات والخامات اللازمة للمستبقات الداخلية والخارجية.

3ـ اقتراح الميزانيات اللازمة للصرف على الأنشطة.

4ـتشجيع الطلاب على المشاكة في الأنشطة وتهيئة الفرص الملائمة لممارسة النشاط.

5ـ تنظيم إقامة المسابقات والحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والدورات وورش العمل.

6ـ تشجسع تكوين الفرق المختلفة وترشيح المندوبين المعتمدين لتدوينها.

7ـ ترشيح ثلاثة من أعضاء هيئة الترديس لكل لجنة من لجان الاتحاد من ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة الي السلطة المختصة لتختار من بينهم مستشار للجنة.