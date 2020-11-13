أخبار التعليم.. مصير الاتحادات الطلابية وأجور المعلمين الجديدة

شهدت العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي الحالي حالة من الاستقرار، رغم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الطلاب، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لوضع سيناريوهات أخرى في حال عودة تفشي كوفيد 19 مرة أخرى.

وعليه تقدم "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أبرز القرارات المهمة وآخر أخبار التعليم في مصر، كالتالي:

الأعلى للجامعات يحدد مصير انتخابات الاتحادات الطلابية خلال أيام

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، أن السبت المقبل الموافق 21 نوفمير الجاري، سيشهد اجتماع الأعلى للجامعات الحكومية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات و حضور رؤساء الجامعات.

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كل ما تريد معرفته عن أجور المعلمين الجديدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتزامن مع بداية العام الدراسي الحالي عن حزمة مزايا مالية جديدة، بشأن مرتبات المعلمين ومعاونيهم، وافق عليها مجلس الوزراء، كما أقرها مجلس النواب مؤخرًا، وينتظر المعلمون تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

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حكاية الطفل ياسين: أعاد شنطة بها 17 ألفا و"التعليم" تكرمه بشهادة تقدير

على مدار الأيام الماضية، برزت قصة الطفل ياسين محمد ياسين، 7 أعوام، والطالب بالصف الأول الابتدائي بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بقرية أويش الحجر في المنصورة محافظة الدقهلية، والذي أعاد حقيبة بها 17 ألف جنيه إلى صاحبتها، "الوطن" تحكي التفاصيل الكاملة لقصة الطالب "ياسين".

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المدارس في أسبوعها الرابع: تكريم واحتجاجات وإجراءات وقائية جديدة

كرم الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين الطالب ياسين محمد ياسين، 7 سنوات، بالصف الأول الابتدائي بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بأويش الحجر مركز المنصورة في محافظة الدقهلية، بسبب إعادته لحقيبة بها مبلغ مادي كبير قدره 17 ألف جنيه، لصاحبة الشنطة بعدما وجد الحقيبة في الشارع أثناء عودته من المدرسة في طريقه إلى منزله.

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نائب رئيس "الجلالة" يستقبل "منظمة دولية" لتقديم المنح الدراسية للطلاب

استقبل الدكتور محمد الشناوى القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة، للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة مايسة أبو يوسف هيوارد مساعدة نائب رئيس Ocean County College للشؤؤن الدولية بمقر الحرم الجامعي بمدينة الجلالة.

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وزير التعليم: لم أوقع على أي محذوفات في المناهج الدراسية بمختلف المراحل

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه لم يوقع على أى حذوفات في المناهج الدراسية في مختلف مراحل التعليم المختلفة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي حذف في المناهج، مطالبا جموع الطلاب، بمذاكرة جميع المقررات التعليمية بالمناهج، ولا ينظروا إلى إشاعات الحذف.

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التعليم: لا أحد يملك فصل الطالبات بسبب الحجاب.. وارتداؤه ليس إجباريا

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد سار بصورة منتظمة وطبيعية في الأربعة أسابيع الأولى من بدء الدراسة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم تعليم متميز وعالى الجودة لجميع الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية بمختلف المراحل، موضحاً أن ارتداء الحجاب ليس إجباريًا على الفتيات والطالبات بمختلف الصفوف الدراسية داخل المدارس.

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وزير التعليم: لم أوقع على أي محذوفات في المناهج الدراسية بمختلف المراحل

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه لم يوقع على أى حذوفات في المناهج الدراسية في مختلف مراحل التعليم المختلفة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي حذف في المناهج، مطالبا جموع الطلاب، بمذاكرة جميع المقررات التعليمية بالمناهج، ولا ينظروا إلى إشاعات الحذف.

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