الأعلى للجامعات يحدد مصير انتخابات الاتحادات الطلابية خلال أيام

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، أن السبت المقبل الموافق 21 نوفمير الجاري، سيشهد اجتماع الأعلى للجامعات الحكومية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات و حضور رؤساء الجامعات.

وأوضح المصدر، أن الاجتماع سيناقش عددا من الملفات الهامة التي تتعلق بسير العملية الدراسية بالجامعات في ظل تطبيق التعليم الهجين، واستعدادات الجامعات لمواجهة كورونا المستجد، وكذلك مناقشة استعدادات الجامعات أيضا لإجراء الانتخابات الطلابية في ظل الإجراءات المتبعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك تحديد موعد الانتخابات وكيفية التطبيق لخطواتها.

"طايع": مقترحات عديدة لإجراء الانتخابات.. أبرزها التصويت إلكتروني

ومن جانبه، كشف الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي و البحث العلمي للشئون الطلابية، أن انتخابات الاتحادات الطلابية وفقاً للائحة الاتحادات الطلابية سيتم إجراؤها خلال الفصل الدراسي الأول، موضحاً أنه يجرى الآن التنسيق و الإعداد لإجراؤها، مشيراً إلى أن هناك أكثر من سيناريو و مقترح سيتم عرضهم على المجلس الأعلى للجامعات بشان إمكانية التطبيق للانتخابات في ظل أزمة كورونا .

وأوضح "عبداللطيف"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن المقترحات تتمثل في إجراء الانتخابات والتصويت إلكترونياً، أو إجراءها من خلال تخصيص يوم لكل فرقة تصوت فيه لاختيار ممثليها، موضحاً أن الانتخابات سيتم إجراؤها وفقاً للإجراءات الاحترازية المشددة التي تمنع انتشار المرض وتحقق التباعد الاجتماعي.

وأكد مستشار الوزير للشئون الطلابية، أن الانتخابات الاتحادات الطلابية عرس ديمقراطي، ينتظره طلاب الجامعات كل عام، مؤكداً هو بمثابة برلمان مصغر للحياة السياسية للطلاب داخل الجامعة، لافتا إلى أنه يسهم في تكوين شخصياتهم وتدريبهم على كيفية الانخراط في المجتمع فيما بعد التخرج.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة على أتم الاستعداد لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات الفترة المقبلة بشأنها، مشيراً إلى أن هناك خطة لإجرائها في ضوء خطة مجابهة كورونا وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعي.