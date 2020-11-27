عمرو أديب عن هدف شيكابالا في مرمى الأهلي: ولا المرحوم مارادونا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هدف محمود عبد الرازق شيكابالا في مرمى النادي الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا فائقة الروعة، "بصراحة ميتعملش فيها حاجة، قالها روحي وراحت، دي عصارة جهدة وتاريخية، لو الكرة تسرعت شوية ولعب الزمالك بنفس الطريقة هيكسب الشوط الثاني".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، أن فريق الزمالك نزل الشوط الأول "متبنج" أول 10 دقائق حتى أحرز النادي الأهلي هدفه الأول، "بعدها الزمالك دخل المباراة تاني، شيكابلا جاب جون ولا المرحوم مارادونا، ده يتشاف 100 مرة، والعيال كلها تتعلم منه، ده يتحط على اليوتيوب ده ويتحسب بـ 3 أهداف".

وتابع: "مصر واقفة، مفيش حاجة بتحصل في مصر غير الماتش، لا صوت يعلو فوق صوت نهائي القرن، مش في مصر بس ده في العالم العربي سواء في الإمارات والسعودية والمغرب وتونس، كله حاطط قدامه أكل وقاعد قدام التليفزيون، غير الأهالي والبيوت والقهاوي وكل حاجة، العالم العربي بيتفرج على النهائي المصري".

ونجح فريق الزمالك في تسجيل هدف التعادل في مرمى الأهلي عن طريق محمود عبدالرازق شيكابالا في الدقيقة 31 من عمر المباراة المقامة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء هدف الأبيض بعد مرور رائع من شيكابالا من لاعبي الأهلي، وسدد كرة صاروخية على يمين محمد الشناوي.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 6 بعدما حول عرضية علي معلول من الجانب الأيمن برأسية في شباك أبو جبل، حارس نادي الزمالك.

قبل أن يتعادل الزمالك في الدقيقة 31، بعد مرور رائع من شيكابالا من لاعبي الأهلي، وسدد كرة صاروخية على يمين محمد الشناوي.