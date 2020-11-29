تعيين عزالدين سكرتيرا لمدينة الطور ومروان رئيسا لـ"الجبيل" بجنوب سيناء

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، القرار رقم 268 لسنة 2020، بتكليف عز الدين محمد هوى، للعمل سكرتيرًا لمدينة طور سيناء، خلفًا لـ سهير صديق، والتي عادت للعمل بديوان عام المدينة، كما قرر المحافظ تعيين أحمد عبدالله مروان، رئيسًا لقرية الجبيل، خلفًا لـ عز.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن التغيير والدفع بقيادات شابة في كافة المناصب هو اتجاه للقيادة السياسية، من أجل دمج الشباب في المجتمع وتحملهم المسؤولية.

أضاف المحافظ، أن الرئيس السيسي، نجح في اكتشاف قيادات شابة ناجحة على مستوى مصر، تستطيع تولي مناصب قيادية مثل المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، والتي أصبحت أحد أيقونات العمل بالديوان العام للمحافظة.

وأكد أن مدينة الطور، أصبحت عاصمة حقيقة بالفعل عقب أعمال التطوير التي جرت خلال الشهور الماضية، وتضمنت "كورنيش" بطول 4 كيلو مترات، وشارع "306" الذي وفر نحو 40 فرصة عمل للشباب، وممشى أهل مصر بطول 3 كيلو مترات، إلى جانب عدد من الميادين.

أشار المحافظ إلى أن المرحلة الثانية من تطوير الطور بدأت بالفعل، حيث جرى البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من شارع 306، وسيجرى تطوير كورنيش طريق قرية الحبيل.

جدير بالذكر أن المحافظة أنهت استكمال كافة أعمال الإنارة بكافة النقاط الارتكازية بطريق النفق شرم الشيخ بعد افتتاحه رسميًا السبت الماضي، حيث جرى استكمال إنارة كمين الطور، بكابل كهرباء المدينة، وجرى تشغيل المولد الاحتياطي بلا أي معوقات، كما جرت إنارة أكمنة راس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس.