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إصابة 9 أشخاص في حادث مروري بصحراوي بني سويف

كتب:

عمرو رجب
11:28 م | الجمعة 27 نوفمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصيب 9 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بدائرة محافظة بنى سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ودفع مرفق الإسعاف بسبع سيارات إلى مكان الحادث وتبين إصابة "مصطفى.ف.ز" 34 عامًا، مصابا باشتباه كسر في الحوض و" فوزية.ا.م" 62 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات و"احمد.ع.س" 20 عامًا، مصابا باشتباه كسر في الساق الأيسر و"أسماء.س.ع" 41 عامًا مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى و"آلاء.ع.س" 17 عامًا، مصابة بجروح وسحجات، بالإضافة إلى 4 مصابين أخرين تم نقلهم جميعا إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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