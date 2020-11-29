إصابة 3 أشخاص في تصادم توك توك وميكروباص يقوده طفل بالمحلة

شهد طريق " نمرة البصل – المعتمدية " بدائرة مركز المحلة، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع مركبة توك توك بسبب السرعة الزائدة، ما عن إصابة 3 أشخاص.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارة ميكروباص مع مركبة توكتوك على طريق قرية "نمرة البصل – المعتمدية " بدائرة المركز، وتبين تصادم بين سيارة ميكروباص مع توكتوك، وذلك نتيجة السرعة الزائدة وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص ، وهم شهيرة الدسوقي غازي 32 عاما، ومحمد الدسوقي غازي 50 عاما، مطاوع الدسوقي غازي 40 عاما، وجميعهم مقيمون بقرية المعتمدية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

شهدت منطقة السبع بنات، بمدينة المحلة الكبرى، تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتحطم واجهة محل تجاري.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بحدوث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية، في منطقة السبع بنات، التابعة لدائرة قسم الشرطة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بجروح وكسور في أنحاء متفرقة بالجسد، وتحطم واجهة محل تجاري، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشف شهود العيان، أن السيارة الميكروباص كان يقودها طفل، واختلت عجلة القيادة فى يده ما أدى إلى اصطدامه بدراجة نارية واقتحام محل حلواني شهير.

والمصابون هم، "إبراهيم عبد الله الشيخ 37 عاما، مقيم بمنطقة المحجوب، عمرو السيد 32 عاما، مقيم بمنطقة سكة الواسطى، آية سامح أحمد حسين 21 سنة مقيمة بشارع الجلاء، محمد رمضان أبو زين 28 سنة مقيم بشارع الإنتاج، عمرو دسوقي سلطان 3 سنوات مقيم ميدات الشون.