القصة الكاملة لواقعة دهس 5 أشخاص بالغربية بسبب "طفل الميكروباص"

دقيقه ونصف فقط، كانت مدة حادث الدهس الذي شهدته مدينة المحلة، بسبب لهو طفل بسيارة ميكروباص، داخل موقف السيارات الأجرة، والذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح، من بينهم حالة جرى حجزها داخل غرفة العناية المركزة.

وكشفت التحريات الأولية عن أن الأب ترك ابنه يقود السيارة ملكه، مما عرض حياة المواطنين للخطر، وأشارت التحريات إلى أن الطفل خرج من موقف السيارات، وأثناء سيره اختلت عجلة القيادة في يده، وكاد يصطدم بدراجه بخارية، وعندما حاول تفاديها قام بدهس 5 أشخاص تصادف وجودهم، واقتحم محل حلواني، ثم ترك السيارة وفر هاربا.

وقال الأب في محضر الشرطة، إن نجله قام بالعبث بالسيارة ملكيته "ميكروباص"، أثناء توقفها بموقف مدينة المحلة بالغربية، مما أدى إلى تشغيلها فجأة واندفاعها نحو المتواجدين أمام محل الحلواني وإصابة بعضهم وتحطم دراجة بخارية.

وبدأت النيابة التحقيق في الواقعة، والاستماع لأقوال الأب ونجله، وفحص كاميرات المراقبة التي سجلت الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، ألقت القبض على صاحب الميكروباص وابنه.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بحدوث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية، في منطقة السبع بنات، التابعة لدائرة قسم الشرطة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بجروح وكسور في أنحاء متفرقة بالجسد، وتحطم واجهة محل تجاري.

وجرى نقل المصابين للمستشفى وهم "إبراهيم عبدالله الشيخ، 37 عاما، مقيم بمنطقة المحجوب، عمرو السيد 32 عاما، مقيم بمنطقة سكة الوسطي، آية سامح أحمد حسين 21 عاما، مقيمة بشارع الجلاء، محمد رمضان أبو زين 28 عاما، مقيم بشارع الإنتاج، عمرو دسوقي سلطان 3 سنوات.