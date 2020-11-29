"مصالحات قبل الإعادة".. مرشحون يطلبون ود الخاسرين بانتخابات الدقهلية

قبل نحو أسبوع من إجراء جولة الإعادة بالداخل في دوائر الدقهلية، بدأ مرشحو الإعادة في تصفية الأجواء مع المرشحين الخاسرين من الجولة الأولى، وخاصة من وقعت بينهم أو بين أنصارهم مشاحنات، بل إن بعض المرشحين استعان بالخاسرين في جولاتهم الانتخابية ليظهروا أمام دائرتهم أنهم يد واحدة.

وقال اللواء فايق الزكي، المرشح بجولة الإعادة في دائرة بلقاس، إننا بادرنا ووفد من رجال "المعصرة" في وجود المهندس محمد يونس عرابي خال المحاسب أحمد عرفه والمهندس أحمد عبدالمنعم منصور، ورضا سعد منصور بالذهاب إلى المحاسب أحمد عرفة بمنزله لإزالة رواسب الخلاف بيننا".

وأضاف "الزكي"، في بيان له نشرته صفحته الرسمية، "إنه إيماناً منَّا بأن الخلاف لا يمكن أن يفسد للود قضية، ويقيناً منّا بواجب احترام قواعد المنافسة الشريفة، وتأكيداً على ما أعلناه سابقاً من زعمنا بأن سلاحنا الوحيد فى معركتنا الانتخابية هو الأخلاق الحميدة وشرف المنافسة واحترام الآخر وعلى ما تعودنا عليه معكم (دون غيره) من المصارحة والشفافية، وأننا لا نزيد عن كوننا بشر نصيب ونخطئ، وقد رأينا أننا تجاوزنا في حق المحاسب احمد عرفة، لذلك بادرنا ووفد من رجال "المعصرة" إلى منزله لإزالة أي رواسب للخلاف بيننا".

وتابع: "المحاسب أحمد عرفه قابلنا بما هو متوقع منه من عظيم الحفاوة وكرم الضيافة والمودة، ولقد أكد على صفاء العلاقة ونقاءها من أي شائبة، وأكدنا جميعاً على غلبة الصلات الأبدية من الاحترام والقربى والمصاهرة.

وفي السنبلاوين جمع المرشح أحمد رعب، عدد من المرشحين الخاسرين وأقاربهم عنده، ليؤكد أنهم يقفون بجواره في جولة الإعادة، وأنه استعد للمعركة القادمة قائلا: "وجودكم النهاردة رعب لكل الخصوم، وكل المرشحين ناس محترمين، وكلهم علي راسي من فوق، وأتمني أن يشاركون مع الناجحين في تقديم رسالتهم بخدمة أهل الدائرة".

وتجرى انتخابات الإعادة بالداخل في الدقهلية يومي 7 و 8 ديسمبر المقبل في 10 دوائر، ويتنافس 42 مرشحا على 21 مقعدا هي جميع المقاعد المخصصة للفردي في محافظة الدقهلية.