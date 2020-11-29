تنظيم ملتقى توظيفي للشباب 2 ديسمبر.. والراتب يصل لـ2300 جنيه

تعلن وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب)، بالتعاون مع مايكروسوفت من خلال مشروع "طور وغير"، تنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف، يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا.

ومن المقرر أن يُقام الملتقى بالعنوان التالي: 47 شارع البطل أحمد عبدالعزيز، بجوار مطعم كنتاكي المهندسين.

وتطلب شركة مطاعم شهيرة وظائف مندوب لتوصيل الطلبات للمنازل للتعيين بمناطق: مدينة نصر – مصر الجديدة – 6 أكتوبر – الجيزة – الهرم، وذلك بالشروط الآتية:

الشروط والمميزات المشتركة

- مؤهل لا يقل عن الإعدادية (يمكن قبول الطلبة).

- الوظائف متاحة للذكور فقط.

- توافر رخصة قيادة دراجة بخارية.

- حد أقصى للسن 42 عامًا.

- المرتب: حال إن كانت الدراجة ملك مندوب التوصيل يكون المرتب 1500 + 7.5 جنيه على الأوردر، ومن 300 إلى 500 جنيه بدل مواصلات، وأي أوردر بعد الأوردر الـ14 بـ10 جنيهات.

وحال إن كانت الدراجة ملك الشركة، يكون الراتب 2300 جنيه + 8 جنيهات زيادة على الأوردر بعد الأوردر الـ14، ومن 300 إلى 500 جنيه بدل مواصلات.

وتتيح الشركة توفير دراجة للمتقدمين.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- تأمينات.

ويمكنك التقديم والتسجيل من خلال الرابط التالي والحضور مباشرة على العنوان السابق: https://tinyurl.com/y5andx8d

ويتم التسجيل عن طريق ملء الاستمارة بإدخال الاسم والسن ورقم المحمول والمنطقة السكنية والمحافظة وتحديد المؤهل الدراسي (عالِ - فوق متوسط - متوسط - إعدادية - طالب)، ثم تحديد إذا كان لديك دراجة بخارية أم لا، وتحديد النوع (ذكر/أنثى).

وكانت الوازرة أعلنت عدد من الوظائف الشاغرة ضمن بنك وظائف "طوّر وغيّر"، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب مجزية وحوافز ومواصلات، وتصل الرواتب إلى 7 آلاف جنيه، ويمكنك الاطلاع على تفاصيل الوظائف المتاحة من هنـــــــــــا.