10 وظائف متاحة في مصر إحداها براتب 20 ألف جنيه

يبحث أصحاب المهن المختلفة عن وظائف على مدار الساعة، وهو ما توفره "الوطن" لقراءها من خلال الخدمة اليومية التي تقدمها، بنشر عدد من الوظائف التي يطرحها موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبزر الوظائف المتاحة اليوم، كما يلي:

محاسب

اسم الشركة: إعمل بيزنس للاستشارات المالية.

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

سنين الخبرة: سنة - ‎3 سنوات خبرة.

السن المطلوب: تناسب جميع الأعمار.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

عامل نظافة

اسم الشركة: الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بالمعادي.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: تناسب جميع الأعمار.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مدير مصنع

اسم الشركة: جي بي فاشون.

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوى الخبرة: إدارة عُليا.

السن المطلوب: تناسب جميع الأعمار.

المؤهل المطلوب: عال.

الراتب الأساسي: 10000 - 20000 جنيه مصري.

مهندس مبيعات

اسم الشركة: إلكترو هيدروليك أوتوميشن.

مقر العمل: السلام - النزهة - النزهة الجديدة - جسر السويس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: سنة - ‎3 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 25 - 35 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

نجار أثاث مكتبي ومنزلي

اسم الشركة: macrohome.

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: 3 على الأقل.

السن المطلوب: 21 - 35 عاما.

الراتب الأساسي: 3500 - 4000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 100 - 800 جنيه مصري.

مديرة حضانة

اسم الشركة: مؤسسة الإمام أحمد بن حنبل للتعليم (أكاديمية كلمة) .

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 1 .

سنين الخبرة: 5 - 10 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 26 - 40 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

محامية

اسم الشركة: مؤسسة يحيى سعيد للدعاية والإعلان.

مقر العمل: رشدي - الاسكندرية .

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنتان - ‎3 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 27 - 33 عاما.

الراتب الأساسي: 2000 - 2500 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 500 - 800 جنيه مصري.

مدير مخازن

اسم الشركة: مؤسسة الحياة للخدمات اللوجستية.

مقر العمل: ديروط - أسيوط.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3 - 4 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 25 - 37 عاما.

المؤهل المطلوب: عال.

الراتب الأساسي: 2000 جنيه مصري.

مدير/ مديرة فرع

اسم الشركة: معامل البرج.

مقر العمل: أبو قرقاص - أرض سلطان - العدوة - بني مزار - المنيا.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: سنتان - ‎15 سنة خبرة.

السن المطلوب: 25 - 40 عاما.

المؤهل المطلوب: عال.

صيدلي/ صيدلانية

اسم الشركة: مجال الأدوية.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 3 - 5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 25 - 40 عاما.

المؤهل المطلوب: عال.