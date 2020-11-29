ضبط مخزن ومنخل لتجميع الدقيق المدعم وإعادة تعبئته بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين من ضبط مخزن ومنخل دقيق في الخانكه يقوم القائمين عليه بتجميع الدقيق البلدي المدعم والمخصص للمخابز البلدية وإعادة تعبئته على أنه دقيق فاخر في السوق السوداء.

وجرى التحفظ على المخزن وبداخله 9 طن دقيق ونخالة وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين يفيد وجود مخزن ومنخل كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة يقوم بتجميع الدقيق البلدي المدعم والمخصص للمخابز البلدية والذي يصرف بنظام الحصص التموينية لتوزيعها على مستحقي الدعم وإعادة وتعبئته داخل شكائرعلى أنه دقيق فاخر لإعادة طرحه وبيعه لأصحاب المحال والمخابز الأفرنجية بغرض الاستفاده من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تم عرض المعلومات على اللواء حاتم حداد مدير المباحث فقامت حملة مكبرة قادها العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والمقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة وتم مداهمة المخزن والمنخل وتم ضبط صاحبهما وعثر بداخله على 94 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالى وزن 4,700 طن و62 شيكارة دقيق منخول ومعاد تدويرة بإجمالى 3,300 طن و20 شيكارة نخالة بإجمالى واحد طن وكميات كبيرة من الشكائر الفارغة و2 سلندر الخاص بنخل الدقيق البلدي المدعم "منخل" و2 ماكينة خياطة وميزان كهرباء حساس وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق ضبطت مباحث التموين فى القليوبية محل لتجارة مواد العطارة فى مدينة العبور عثر به على 2982 عبوة منشطات جنسيه غير مسجله بوزارة الصحه ومجهولة المصدر

وتم التحفظ عليها وتولت النيابه التحقيق

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية اخطارا من العقيد احمد عبد العليم رئيس مباحث التموين يفيد ضبط 2982 عبوة "منشطات" جنسيه غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المسئول عن محل لتجارة مواد العطارة بدون ترخيص بالعبور

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابه التحقيق