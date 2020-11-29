محافظ الغربية يحذر شركات الرصف: لن نتهاون في تسلم الشوارع بمواعيدها

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعًا، صباح اليوم، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، مع ممثلي شركات الرصف ورؤساء المدن والأحياء وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغاز مصر، والدكتور إسلام أبو النجا استشاري أعمال الطرق، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة أعمال الرصف بمراكز ومدن المحافظة.

واستعرض نائب المحافظ، نسب تنفيذ الرصف المدرجة في خطة رد الشيء لأصله، والخطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوع الجاي سيتم وضع طبقة الرصف في الشوارع التي تم الانتهاء منها.

كما استعرض رؤساء المدن والأحياء وممثلو شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بعض المشاكل المتداخلة، ووجه المحافظ على الفور بحلها عقب الاجتماع.

ووجه المحافظ الشركات الثلاث المسند إليها أعمال الرصف بالالتزام بالجدول الزمني الموضوع لتلك الشوارع، وسرعة البدء في الشوارع الرئيسية بقطور وبسيون والتنسيق مع شركة الغاز للانتهاء من أعمالها، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتهاون في استلام الشوارع في المواعيد المقررة.

وفي وقت سابق، أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء أمس، جولة مسائية بشوارع مدينة طنطا حيث تفقد شوارع البحر، النحاس، المحطة، الجانبية، الجلاء، حسن رضوان، سعيد، حسن حسيب، طريق المحلة طنطا، الإستاد، كورنيش طنطا، طريق طنطا إسكندرية الزراعي، الفاتح.

وتم رفع كافة الإشغالات، وغلق وتشميع محل بشارع حسن رضوان لبيعه الشيشة، وخلال الجولة تم التنبيه على أصحاب المحال والمقاهي بالالتزام بالتراخيص المحددة لهم واتباع الإجراءات الاحترازية مع الالتزام بمواعيد غلق المحلات في المواعيد المحددة لها، كما قامت إدارة المرور بسحب رخص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، طالب الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، المواطنين سرعة التقديم للتصالح في مخالفات البناء، وسداد جدية التصالح والمقدرة بـ25% من قيمة الرسوم المستحقة، وذلك بجميع المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة، وذلك قبل غلق باب التقديم غدًا الاثنين، وفقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار " رحمي" إلى أن المحافظة تلقت خلال الفترة الماضية 135 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 857 مليون جنيه، مشيراً إلى أن العمل بالمراكز التكنولوجية مستمر على مدار أيام الأسبوع وكذلك خلال العطلات والإجازات الرسمية.