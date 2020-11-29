حملات توعية لطلاب المدرس بقضايا المياه في سوهاج وبني سويف

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج حملة توعوية تستهدف طلاب المدارس خلال الفصل الدراسى الاول من العام الجارى

صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

واضاف البدري انه يتم اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالمدارس المستهدفة والتى تتنوع ما بين ابتدائية واعدادية وثانوية.

التوعية من خلال طابور الصباح ورحلات تعريفية لزيارة المحطات

واوضح رئيس مياه سوهاج ان تلك الحملات تتم من خلال عدة انشطة تتمثل فى ندوات توعوية ومسابقات مائية ومسرح عرائس والتوعية من خلال طابور الصباح ورحلات تعريفية لزيارة محطات المياه وتكوين مجموعات امين المياه بالمدارس وكذلك شرح قصة سلمى والتى تستهدف تعريف الطلاب بقضايا المياه.

الحملات تستهدف تاسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه

واكد اللواء المهندس محمد بدرى ان تلك الحملات تستهدف تاسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه هذا بالاضافة الى تربية النشاء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة.

توعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها ببني سويف

في نفس السياق نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ندوة لطلاب بمدرسة الشهيد عادل شعيب بمركز إهناسيا، للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها تحت عنوان كل نقطة مياه بتفرق .

التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى وطرق ترشيد المياه

وتناولت الندوة التوعوية للحفاظ على مياه الشرب النظيفة حصة مصر من نهر النيل، وطرق ترشيد المياه ، وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى، وكيفية تحميل تطبيق ١٢٥من الهاتف المحمول وطريقه إستخدامه.