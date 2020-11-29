إصابة 9 من أسرة واحدة في انفجار أسطوانتي غاز بقليوب

أُصيب 9 أشخاص فى انفجار أسطوانتي بوتوجاز فى منزل بقرية قلما دائرة مركز قليوب، بمحافظة القليوبية، بسبب تسرب الغاز منهما.

وهرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف، ونُقل المصابون إلى المستشفيات المختصة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العميد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب بلاغًا بوقوع حريق فى منزل، نتيجة انفجار أسطوانتي غاز ووجود مصابين.

وانتقل المقدم طه حسين رئيس مباحث المركز وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتبين وقوع حريق في منزل نتيجة تسرب غاز وانفجار إسطوانتي غاز، وأسفر الحريق عن إصابة صاحب المنزل "محمد س "وزوجته "ثناء ح" وابنه "محمد" وزوجته "عزه ط"، حامل وأُجهضت،" وأبناءه "ثناء" و"رقية" و"مرفت" و"عبد الحميد" و"فاطمة".

ونُقل المصابون للمستشفيات في كوتشنر، و3 آخرين لمستشفى العبور، ومصاب بمستشفى أبو الريش، و3 مصابين بمستشفي أم المصريين، والحالة العامة لهم متوسطة، ويخضعون للملاحظة.

وحُرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة المنزل والحريق، وكشف أسبابه وملابساته، والاستعلام عن حالة المصابين، وطلبت تحريات المباحث.

فيما قرر مجدي نجاح رئيس مدينة ومركز قليوب تشكيل لجنة لمعاينة المنزل، ومدى تضرره من الحادث والاستعلام عن حالة المصابين ومعاينة المنازل المجاورة، لبيان مدى تأثرها من الحادث.