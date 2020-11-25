صحة المنوفية: "عزيزة" مريضة "داء الفيل" تخضع لفحوصات طبية شاملة

أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن السيدة "عزيزة مجدي"، مريضة "داء الفيل"، والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، تخضع لفحوصات طبية شاملة، داخل مستشفى سرس الليان.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريحات لـ"الوطن" مساء اليوم الأربعاء، إنه تم تخصيص فريق طبي من كافة التخصصات لمتابعة حالة السيدة "عزيزة"، حيث تم إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة لها، مؤكداً أن حالتها الصحية مستقرة.

ومن جانبها، أكدت "عزيزة مجدي"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنها تلقى كامل الرعاية الصحية في المستشفي، وقالت: "كل الدكاتره شافوني، وكل شوية حد يجي لي يطمن عليا، والحمد لله، أنا كويسة، وبأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه جبر بخاطري، وربنا يجبر خاطره"، كما وجهت الشكر إلى صحيفة "الوطن" لعرض شكواها في الجريدة والموقع الإلكتروني.

ووقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، صرف مساعدة مالية فورية بقيمة 10 آلاف جنيه للمواطنة "عزيزة"، ضحية "داء الفيل"، وذلك نظراً لظروفها المرضية والمعيشية الصعبة، مشيراً إلى تواجد وكيل وزارة الصحة بصحبة فريق طبي لمتابعة الحالة، حيث تم نقلها إلى مستشفى سرس الليان، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، بعلاج السيدة "عزيزة"، ربة منزل تعاني من مرض "داء الفيل"، بعدما وصل وزنها إلى 300 كيلوجرام، بعد استغاثتها المنشورة في الصفحة الأولى من عدد "الوطن"، يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، تحت عنوان "عزيزة 300 كيلو بسبب "داء الفيل": نفسي الدولة تساعدني أعدي المحنة".

وكلف الرئيس مسئولي وزارة الصحة والسكان بعلاج السيدة "عزيزة"، ليتمّ نقلها إلى مستشفى "سرس الليان"، لتقييم حالتها الصحية، وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة لها.