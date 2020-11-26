"صحة المنوفية" تنفي إخلاء "عزل الباجور" من المرضى لتوقف الأكسجين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمحافظة المنوفية، خلال الساعات الماضية شائعات تفيد بإخلاء مستشفى الباجور والمخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد، من جميع الحالات من داخلها لوجود عطل في شبكة الأكسجين بالمستشفى.

الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، نفى ما يتردد في هذا الشأن، مؤكدا أنه يجري تدوير الحالات بالمستشفيات كل حالة على حسب احتياجاتها، من الأجهزة حيث يكون الضغط على جهاز معين بالمستشفى يتم نقل الحالة إلى مستشفى أخرى، لتوافر الأجهزة والإمكانات بما يخدم احتياجات المرضى.

ووجهت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، المستشفيات العامة والمركزية، بعدد من التعليمات فيما يخص التعامل مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ومن بينها زيادة أعداد الأسرة المتواجدة بالمستشفى بواقع 25 %، وتوفير 10 أسرة عناية متوسطة مزودة بالأكسجين للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وشملت توجيهات مديرية الصحة بمحافظة المنوفية للمستشفيات، بتفعيل عيادات الفرز للحالات المصابة، مشددة على عدم رفض أيا من الحالات، والمتابعة الدورية لأجهزة التنفس الصناعي، ومتابعة صرف الأدوية من قبل مدير المستشفى ووضع ورقة إرشادات بالتعليمات.

وشددت المديرية في تعليماتها بضرورة الإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل الساعة العاشرة صباحا، وصرف العلاج للحالات البسيطة التي تخضع للعلاج والعزل المنزلي قبل مغادرة المستشفى.

على صعيد متصل، أعلنت إدارة المستشفيات بجامعة المنوفية، بقيادة الدكتور محمد الصاوي المدير التنفيذي، إلزام جميع العاملين والمترددين على المستشفيات الجامعية بارتداء الماسك الجراحي وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد "الصاوي"، الدعم الكامل من إدارة المستشفى لتوفير وسائل الوقاية اللازمة للعاملين بالمستشفيات، مشيرا إلى أنه نبه بضرورة الالتزام بتقليل أعداد المرافقين للمرضى والزيارة وفقاً للوائح المستشفى، وكذلك منع تواجد أي مرافق في غير أوقات الزيارة.