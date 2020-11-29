باقٍ 24 ساعة.. كيف تستفيد من عروض اليوم الأخير في الـ"بلاك فرايداي"؟

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء مهرجان خصومات وتخفيضات الجمعة السوداء والتي تعرف بـ"البلاك فرايداي"، المقرر لها 30 نوفمبر الحالي، إذ يتكالب المواطنون الذين لم يحالفهم الحظ بالشراء في الأيام الأولى من الشهر للاستفادة بالعروض التي تقدمها المتاجر والمواقع الإلكترونية في آخر يوم من التخفيضات.

وفي هذا الصدد، نقدم نصائح للاستفادة من العروض والتخفيضات الأخيرة في البلاك فرايداي وفقًا لجولة "الوطن" داخل متصفحات المتاجر على النحو التالي:

نصائح الاستفادة من آخر عروض البلاك فرايداي

- سجل الإيميل الخاص بك في مواقع العلامات التجارية التي ترغب في الشراء منها، حتى تحصل على عرض اليوم الواحد فور الإعلان عنه.

- إذا كنت تبحث عن منتج معين، ابدأ بتفعيل التنبيهات على هاتفك عند نشر الصفقات الخاصة بهذا العنصر.

- البحث عن كوبونات عبر الإنترنت من المصنعين وتجار التجزئة، لأن العديد من المتاجر تصدر كوبونات البلاك فرايداي الخاصة، التي تمكنك من تخفيض سعر العناصر المرغوب فيها بدرجة أكبر.

- مقارنة الأسعار على المنتجات نفسها بين متاجر البيع بالتجزئة المختلفة، فيمكنك البحث عن عنصر معين في العديد من مواقع المتاجر، أو مقارنة إعلاناته المطبوعة، لتستطيع تحديد المكان الذي تحصل من خلاله على أكبر قدر من الخصم.

- تعرض العديد من المواقع والتطبيقات عروضا لمدة نصف ساعة أو ساعة تنتهي بانتهاء الكمية المطروحة، لذا فعّل التنبيه الخاص بالتطبيق حتى تحصل على هذه العروض أولًا بأول.

- مع انتهاء الشهر، تأكد من وجود الميزانية الكافية سواء كاش أو في بطاقتك الائتمانية حتى تستطيع طلب المنتج الذي تريده فور العثور على التخفيض المناسب.

- ابدأ بتنزيل التطبيقات الخاصة بالمواقع التجارية على هاتفك، حتى تتمكن من تصفح العروض بشكل أفضل، والاطلاع عليها بشكل أسرع أولًا بأول حتى انتهاء العروض.

- استخدم مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد موقع مبيعات الجمعة السوداء، ففي كثير من الأحيان يتم الإعلان عن الصفقات عبر الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالعلامة التجارية، لذا عليك متابعة صفحات "Facebook" أو "Twitter"، الخاصة بالمحلات المفضلة لديك، أو ببحث متخصص يتضمن الكلمات الرئيسية "Friday Friday"، للعثور على الصفقات المرغوبة.