أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 30-11-2020 في مصر

شهدت الأسواق اليوم الاثنين حالة من الاستقرار في أسعار الخضروات والفاكهة، وتستعرض "الوطن" في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها متوسط الأسعار في الأسواق على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ16 جنيهًا.

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية اليوم إلى 5 جنيهات.

سعر الخيار

بلغ سعر كيلو جرام الخيار 10 جنيهات.

سعر الليمون البلدي

وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي اليوم إلى 6 جنيهات.

سعر الجزر

تراوح سعر كيلو جرام الجزر اليوم بين 3 و6 جنيهات.

سعر خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي اليوم بين 5 و12 جنيها.

سعر البصل

بلغ متوسط سعر البصل اليوم إلى 5 جنيهات للكيلو جرام.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر كيلو جرام الفاصوليا بين 14 و22 جنيهًا.

سعر الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 22 جنيهًا.

سعر البامية

بلغ متوسط كيلو جرام البامية 22 جنيهًا.

سعر الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

سعر الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم من 11 إلى 15 جنيهًا.

سعر البنجر

وصل سعر كيلو جرام البنجر إلى 12 جنيهًا.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو جرام الباذنجان البلدي والرومي اليوم بين 4 و6 جنيهات.

سعر الخس

وصل سعر الحزمة من 3 إلى نحو 5 جنيهات.

سعر البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس اليوم بين 2 و4 جنيهات.

سعر الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ6 جنيهات.

سعر القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.

سعر الكوسة

تراوح متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 15 جنيهًا.

سعر البرتقال

بلغ متوسط سعر كيلو البرتقال 6.5 جنيه.

سعر البلح

تراوح سعر البلح من 8 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.

سعر الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و10 جنيهات.

سعر التين البرشومي

يتراوح سعر الكيلو من 10 إلى 20 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 8 جنيهات.

سعر الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

سعر الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 7 جنيهات.

سعر الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة من 8 إلى 15 جنيهًا.