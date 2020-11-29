وفاة خمسيني بكورونا في مستشفى عزل بلطيم

سجل مستشفى عزل بلطيم في كفر الشيخ، وفاة "ع.أ.م.ع"، 55 عاما، مقيم بالحامول، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كان قد جرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي، في ظل معاناته من بعض الأمراض المزمنة.

وجرى إبلاغ ذوي المتوفي، ووضعه في ثلاجة المستشفى لتغسيله وتكفينه وفق الاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

وسجلت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أمس، إصابة 9 أشخاص بفيروس كورونا المستجد، حيث أظهرت النتائج المعملية لـ17 حالة مشتبه بإصابتهم بالفيروس، إصابة 9 حالات.

وقال مصدر بمديرية الصحة، إن الحالات موزعة على مستشفيات صدر كفر الشيخ، ومستشفى الحامول المركزي، ومستشفى حميات كفرالشيخ، ومستشفى حميات دسوق.

أضاف المصدر أن مستشفى صدر كفر الشيخ، سجلت 6 حالات إصابة، فيما أظهرت النتائج سلبية الحالات الثلاثة التي جرى سحبها بمستشفى الحامول المركزي، فيما سجلت مستشفى حميات كفر الشيخ حالتي إصابة، وسجلت مستشفى حميات دسوق حالة إصابة واحدة.

وأضاف المصدر، أنه جرى عزل الحالات الإيجابية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة الذي يجري العمل به.

كما أكد المصدر أن المحافظة سجلت نحو 214 حالة وفاة خلال الفترة الماضية بنسبة نحو 5%من إجمالي الإصابات التي بلغت نحو 4168 حالة، حيث شهد مركز كفر الشيخ، النسبة الأكبر من الوفيات بواقع 51 حالة، يليله مركز دسوق، بواقع 41 حالة.

وشهدت المديرية أمس، وفاة الدكتور بشير الطباخ رئيس قسم الرمد بمستشفى دسوق العام في محافظة كفر الشيخ، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى عزل بلطيم.

وووفقا لمصدر طبي فإن رئيس قسم الرمد أصيب بالفيروس منذ عدة أيام، وجرى نقله لمستشفى العزل ببلطيم، وتدهورت حالته الصحية وجرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي قبل يومين، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة بمستشفى العزل ببلطيم.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العزل ببلطيم، لتغسيله وتكفينه، وجرى تشييع الجثمان بقرية سيدي جامع التابعة لمنشأة زغلول في دسوق.