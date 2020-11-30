مصري ضمن أفضل علماء العالم: تنقصنا الإدارة النموذجية في مجال الأبحاث

قال الدكتور أحمد جلال، أستاذ في الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة القاهرة، إن اختيار العلماء المصريين في تلك القائمة يدعو للفخر لمصر، وأنه بالرغم أنه هو وزوجته، وهي دكتورة جامعية، تلقا تعليمهما في إحدى الكليات بالولايات المتحدة لكنهما قررا العودة لمصر، لافتا إلى أن الكيمياء الفيزيائية هي أحد فروع الكيمياء ولكن العلم حاليا أصبح فيه تداخل كبير، هذا بدأ منذ منتصف الثمانينات في الولايات المتحدة، ويجب نهج هذا المنهج في مصر لتحقيق ما تحققه تلك الدول.

وأوضح خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، أنه فور عودته من الولايات المتحدة وجد أن زملائه يعملون بجدية كبيرة، وشعر بغيرة، لأن الظروف التي يعملون فيها بها تحديات أكبر كثيرا من التحديات للباحث في أوروبا أو أمريكا، مشيدا بالباحثين المصريين، وعندما يذهبون للخارج تؤدي لنجاحات كبير في هذه الأماكن، نظرا لأن الطاقة المصرية طاقة كبيرة، ويحتاج لمحاولة حثها بشكل أكبر واستغلالها.

وأشار أستاذ في الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة القاهرة، إلى أن أكثر الأشياء التي تنقص مصر في مجال الأبحاث هو الإدارة النموذجية للقدرات البحثية وربطها المباشر بالصناعة.

أصدَرت جامعة ستانفورد الأمريكية مؤخرًا قائمة بأسماء "أعلى 2% من علماء العالم" الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات وعددهم 160 ألف عالم من 149 دولة اعتماداً على قاعدة بيانات "‎ "Scopusفي 22 تخصصًا علميًا و 176 تخصصا فرعيا للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية.

واحتوت هذه القائمة على 396 عالمًا مصريًا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، كما جاء في الرابط التالي https://bit.ly/3n6dQ2R.

جدير بالذكر، أنَّ جامعة ستانفورد‏ هي جامعة أمريكية بحثية خاصة تأسست في عام 1885 وانطلق منها وادي السيلكون في الستينات من القرن الماضي.

وصرح خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأنَّ القائمة أحتوت على العلماء من الجامعات المختلفة وبيانها ترتيباً كالتالي: 48 من جامعة القاهرة، و38 من المركز القومي للبحوث، و31 من جامعة الإسكندرية، و30 من جامعة الزقازيق، 24 من جامعة عين شمس، و24 من جامعة المنصورة، و19 من جامعة أسيوط، و13 من جامعة طنطا، و12 من جامعة بنها، و12 من جامعة سوهاج، و10 من مركز بحوث الفلزات، و9 من جامعة المنوفية، و8 علماء من كلا من من جامعة حلوان، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة قناة السويس، و7 من جامعة بني سويف، و6 علماء من كلا جامعة المنيا، ومعهد بحوث البترول، والجامعة المصرية البريطانية، و5 علماء من كلا من الجامعة المصرية اليابانية، ومدينة زويل، و4 علماء من كلا من جامعة جنوب الوادي، وجامعة الفيوم، و3 من جامعة النيل، وعالمين من كلا من جامعة أسوان، ومدينة الأبحاث العلمية، وجامعة دمنهور، وجامعة بورسعيد، والمعهد القومي لعلوم البحار، وجامعة دمياط، وعالم واحد من كلا من جامعة المستقبل وجامعة الوادي الجديد، وجامعة فاروس، وجامعة السويس، ومعهد تيودور بلهارس، ومن جامعة السادات".

وأضاف عبدالغفار" لنا أن نفتخر بعلمائنا المدرجين في هذه القائمة وبالأخص الدكتور قابيل عبدالنبي من جامعة طنطا الذي شغل المرتبة 4427، والدكتور علي بحراوي رحمه الله من جامعة بني سويف والذي شغل المرتبة 7752، والدكتور أبو العلا حسنين من جامعة القاهرة في المرتبة 11534، والدكتور عطية فرجاني من جامعة الزقازيق في المرتبة 11889، والدكتور إبراهيم عباس من جامعة سوهاج في المرتبة 12384 على مستوى العالم وكأعلى خمس علماء في القائمة.

ونوه عبدالغفار إلى أن هذا التقييم يعتمد على استشهادات العلماء ومؤشر هيرش "H index" أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومؤشر هيرش المعدل للتأليف المشترك "hm index"، والاقتباسات من أبحاث منشورة في مواقع تأليف مختلفة.