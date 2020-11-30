‏ جراحة نادرة لإصلاح عيب خلقي لطفلة 4 سنوات بـ"طنطا الجامعي"

‏نجح فريق طبي من جراحي التجميل بكلية طب جامعة طنطا، فى إجراء ‏جراحة نادرة لإصلاح عيب خلقي بجبهة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

وقال الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، في تصريح له اليوم، إن العملية أجريت داخل المستشفى التعليمى بالجامعة، في إطار العمليات الجراحية الكبرى والنادرة التي تجريها المستشفيات الجامعية لتخفيف المعاناة عن أهالي الدلتا.

وأشار الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمى العالمي، أنه بمناظرة حالة الطفلة بالمستشفى، تبين أنها تعانى من عيب خلقي في الجبهة، وخضعت لجراحة نادرة استغرقت 6 ساعات، حيث تم إصلاح التباعد بين العينين والأنف، موجهًا الشكر لكل أعضاء الفريق الطبي وطاقم التخدير وكذلك طاقم التمريض المشارك في العملية.

وأكد مدير المستشفى التعليمى العالمى، جاهزية المستشفي لإجراء مثل هذه الجراحات النادرة بما تمتلكه من إمكانيات بشرية، فضلًا عن امتلاكها أحدث الأجهزة الطبية التي تماثل نظيرتها في كبرى المستشفيات والمراكز الطبية العالمية المتخصصة.

وأوضح الدكتور أحمد سويلم، مدير العمليات بمستشفى طنطا التعليمى، أن الحالة الصحية العامة للطفلة مستقرة وغادرت المستشفى بعد الاطمئنان عليها بشكل دقيق، مشيرًا إلي أن الفريق الطبي من طاقم جراحة التجميل ضم الدكتور طارق البتانوني، والدكتور طارق شكر ، والدكتور ابراهيم مصطفي، ومن طاقم التخدير الدكتوره مرام المازنى، بمعاونة كل من أشجان محمد علي وشيرين خالد من طاقم التمريض.