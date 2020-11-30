صورة نادرة لـ يوسف شاهين داخل المحكمة بسبب "المهاجر": في انتظار الحكم

يعتبر فيلم "المهاجر" واحدًا من أهم الأفلام في مسيرة المخرج العالمي يوسف شاهين، وكذلك في تاريخ السينما المصرية بشكل عام، حيث عُرض الفيلم منذ 26 عامًا وتحديدًا عام 1994، لكنه قوبل بالعديد من الانتقادات والدعاوى القضائية التي طالبت بوقف عرضه لتشابه أحداثه مع قصة النبي يوسف.

وفي عام 1997 وبعد مرور سنوات من التقاضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها النهائي برفض كافة الدعاوى التي أقيمت ضد الفيلم لرفعها من غير ذوي صفة، كما أيدت حكمًا سابقًا كان قد صدر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة عام 1995 والذي سمح بعرض الفيلم.

وتنشر "الوطن" صورة نادرة للمخرج يوسف شاهين داخل قاعة المحكمة في انتظار الحكم، وقد دعمه عدد من الفنانين منهم الفنان القدير فريد شوقي والذي قدم مع "شاهين" عددًا من الأفلام السينمائية، كما ظهر في الصورة كل من جميل راتب ويسرا وصفية العمري.

يذكر أن فيلم "المهاجر" احتل المركز 52 في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائي بالإسكندرية عام 1996، وحاز عنه يوسف شاهين جائزة أحسن إخراج عام 1995 من المهرجان القومي الأول للسينما المصرية.

وتدور أحداث الفيلم في الصحراء على حدود مصر، حيث يثير "رام" حقد أخوته لحب أبيه له حتى يلقى به أخوته في بئر، ولكن يتم إنقاذه ويرحل إلى مصر لتعلم الزراعة، فيبزغ نجمه، ويأتى إليه أخوته طالبين المعونة دون أن يعرفوه.

وشارك في بطولة الفيلم يسرا، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، وحنان ترك، وأحمد بدير، وصفية العمري، وأحمد سلامة، وأحمد فؤاد سليم، وسيف عبدالرحمن، وحسن عبد الحميد.