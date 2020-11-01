مشوار يوسف شاهين في "كان".. الكثير من المشاركات وتكريم خاص عن أعماله

مشوار طويل من التميز، خلاله قدم يوسف شاهين للسينما المصرية الكثير من الأفلام الهامة والتي وصل من خلالها للسينما العالمية، ووجود اسمه على "أفيشات" الأفلام، دائما ما كان يعطي انطباعا، بأنها ستعرض في كبرى المهرجانات الدولية، خاصة مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث كان ليوسف شاهين الكثير من المشاركات فيه والتي نرصدها في التقرير التالي.

أول ترشيح "كان".. ابن النيل عام 1952

كتب يوسف شاهين السيناريو والحوار لـ نيروز عبد الملك، والفيلم من بطولة فاتن حمامة، يحيي شاهين، شكري سرحان، محمود المليجي وسميحة توفيق وغيرهم.

وعرض الفيلم في 10 يناير 1951، وترشح للجائزة الكبرى من مهرجان كان السينمائي عام 1952، لكنه لم يحصدها، ويحتل فيلم ابن النيل الرقم 82 في قائمة أفضل 100 فيلم مصري.

صراع في الوادي

ترشح للجائزة الكبرى من مهرجان كان السينمائي عام 1954، وهو من بطولة فاتن حمامة، عمر الشريف، فريد شوقي، زكي رستم وحمدي غيث، والفيلم قصة لـ حلمي حليم، وسيناريو وحوار علي الزرقاني.

الأرض

ترشح الفيلم للسعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي عام 1970، والفيلم مأخوذ عن قصة عبد الرحمن الشرقاوي، وسيناريو وحوار لـ حسن فؤاد، وبطولة محمود المليجي، عزت العلايلي، نجوى إبراهيم، يحيي شاهين وحمدي أحمد، ويأتي فيلم الأرض في الترتيب الثاني في قائمة أفضل 100 فيلم مصري.

وداعا بونابرت

في عام 1985 ترشح الفيلم لجائزة السعفة الذهبية من مهرجان "كان"، والفيلم من بطولة عدد كبير من النجوم جاء من بينهم محسن محي الدين، محسنة توفيق، هدى سلطان، جميل راتب، صلاح ذو الفقار وتحية كاريوكا وغيرهم، وتمت إعادة عرض الفيلم في كان السينمائي عام 2016، في الدورة رقم 69 بعد ترميم النسخة.

المصير

سافر صناع فيلم المصير لمهرجان كان السينمائي عام 1997، والعمل شارك فيه الكثير من النجوم، بينهم نور الشريف، محمود حميدة، ليلى علوي، محمد منير، خالد النبوي، صفية العمري، ووقتها كان هاني سلامة وجه جديد في السينما، وسرد الفيلم مسيرة الفيلسوف والعالم الإسلامي إبن رشد.

اليوبيل الذهبي

وفي نفس العام، تم إهداء يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي لمهرجان كان وتكريمه عن مجمل أعماله.

الآخر

ترشح فيلم الآخر لجائزة Un Certain Regard من كان السينمائي عام 1999، وفي نفس العام حصد الفيلم جائزة François Chalais من كان السينمائي.

الفيلم من بطولة هاني سلامة، نبيلة عبيد، حنان ترك، محمود حميدة ولبلبة، وكان هو فيلم الافتتاح للمهرجان بقسم نظرة ما.

إسكندرية نيويورك

ترشح الفيلم لجائزة Un Certain Regard عام 2004، وهو من بطولة يسرا، محمود حميدة، هالة صدقي، يسرا اللوزي، لبلبة وأحمد يحيى.