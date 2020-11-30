ضبط 65 ألف قرص مخدر ومنشط قبل تروّيجها بالسويس

أكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السويس بمديرية أمن السويس إتجار (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين) في الأقراص المخدرة وتروّيجها بدائرة قسم شرطة السويس، مستخدماً سيارة ملاكي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه بالسيارة المشار إليها، وبحوزته (37 ألف قرص لعقار "التامول المخدر"- 28600 قرص منشط مختلف الأنواع- مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول والسيارة للترويج لنشاطه الإجرامي.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان السلام بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطلان - مقيمان بدائرة القسم – لهما معلومات جنائية) بمزاولة نشاط إجرامى في مجال تصنيع المواد المخدرة "إستروكس" بقصد الإتجار متخذان من المنطقة سكن أحدهما مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الإستروكس المخدر - زجاجات تحوى سائل "يُستخدم في تصنيع الإستروكس" ميزان حساس - مبلغ مالي - سلاح ناري "فرد خرطوش وطلقة لذات العيار")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسلاح الناري بقصد الدفاع.