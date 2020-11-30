حملات تطهير وتعقيم للحد من انتشار كورونا في كفرالشيخ والبحر الأحمر

شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، حملات تطهير المنشآت والهيئات والمستشفيات والطرق والمصالح الحكومية بمراكز ومدن المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها، ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها الدولة والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس، وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية.

أشرَف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، علي أعمال التطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة، وكذا المدارس والمصالح الحكومية بقرية المنشأة الكبرى، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بالقري، حيث تم متابعة الرش والتطهير واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد بقرية القن، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، علي أعمال رش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وكذا بالمنشآت الحكومية ومجلس المدينة.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال حملة تطهير الشوارع العامة والفرعية، ومحيط المدارس، ودور العبادة، والمصالح الخدمية، والمرافق الحيوية بقرى بر بحرى، وذلك استمراراً للخطوات الإجرائية للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهة أخرى، أجرت لجنة من التوعية البيئية بالإدارة العامة لشئون البيئة بالإشتراك مع قسم التفتيش البيئي وقسم الإعلام والتوعية البيئية وإدارة المخلفات الطبية الخطرة بصحة البحر الأحمر، حملة، اليوم، للتفتيش على عدد من الفنادق والمنشآت السياحية بمدينة الغردقة لمتابعة جدية الفنادق والمنتجعات السياحية في تطبيق الإجراءات الإحترازية و الإشتراطات البيئية وكذلك كيفية معالجة منظومة المخلفات الطبية الخطرة وذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إلى استمرار أعمال لجنة التفتيش و التوعية البيئية و الصحية لمراجعة تطبيق التدابير الإحترازية والإجراءات الوقائية بالفنادق والمنتجعات السياحية لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد، في إطار خطة التشغيل السياحي الآمن و حزمة التدابير الإحترازية و الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لإعادة تشغيل القطاع السياحي.

وعلي هامش أعمال اللجنة تم تنفيذ لقاء توعوي للعاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية للتأكيد على أهمية ارتداء الكمامات و التباعد الإجتماعي و الكشف الدوري عليهم و استخدام المطهرات بشكل مستمر، و تستكمل اللجنة أعمالها في متابعة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في الفنادق و المنتجعات السياحية التي حصلت على رخصة التشغيل طبقًا للضوابط و الإجراءات الموضوعة من قبل وزارة السياحة.