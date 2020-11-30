ضبط 3 يبيعون مصل الإنفلونزا على فيسبوك: أحدهم اختلسها من صيدلية حكومية

أكّدت معلومات وتحريات مباحث إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تروّيج شخصين (مندوب بيع أدوية، سائق) لمصل الأنفلونزا الرباعي (يقتصر توزيعه كحصص للصيدليات الكبرى والجهات الحكومية) والإعلان عن بيع كميات منه عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبطهما حال استقلالهما سيارة (أجرة- ملك وقيادة الثاني) بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزتهما (عدد من عبوات مصل علاج الإنفلونزا "خاص بإحدى الهيئات- مبلغ مالي- هاتفان محمولان).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة وهاتفي المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

وأضافا أنَّهما تحصلا على الأمصال المضبوطة من مدير صيدلية تابعة لإحدى الشركات الحكومية، حيث تمّ ضبطه بالتنسيق مع الجهات المعنية حال تواجده بالصيدلية محل عمله، وأقرّ باختلاسه عدد من عبوات مصل الأنفلونزا من الصيدلية محل عمله، وتسليمهم للمتهمان المضبوطان بقصد التصرف فيهم بالبيع بالسوق السوداء واقتسام الأرباح فيما بينهم "مما يعد إخلالاً جسيماً بمقتضيات ومهام وظيفته والإضرار العمدى بالمال العام".