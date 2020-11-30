ضبط مدير شركة استولى على 4.5 مليون جنيه من أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (عدد من المواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بقيام أحد الأشخاص (مالك ومدير شركة لتجارة منتجات الألبان - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بمحافظة الإسكندرية - له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين ، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الألبان من خلال شركته الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية ، والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مختلفة بلغ إجمالها ( 4.500.000 أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصرى) مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.