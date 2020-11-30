غرق منازل قريتين بالفيوم بعد انسداد مصرف "تنهلة"

استيقظ أهالي قريتين بمركز سنورس في محافظة الفيوم، اليوم الاثنين، على صوت تدفق المياه مع برودة شديدة وفوجئوا بغرق منازلهم، ما دفعهم للهرب إلى الشوارع لمعرفة مصدر تلك المياه التي اكتشفوا تسربها من مصرف "تنهلة" على بحر "عبد الله وهبي" بسبب حدوث انسداد أدى إلى فيضان المياه وإغراق القريتين.

وسرت حالة من الهرج والمرج في القريتين بسبب غرق الشوارع واضطر الأهالي إلى منع أبنائهم من الذهاب إلى المدرسة خوفًا عليهم من السقوط في المياه والطين لأوتعرضهم للإصابة بالبرد والأنفلونزا خصوصًا في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتسبب انسداد مصرف "تنهلة" بمركز سنورس في غرق الطرق المحيطة به وعدد من المنازل الواقعة بقريتي الحجارة والبرم، ما أدى إلى توقف الحركة بالقريتين بسبب زيادة منسوب المياه والوحل بالشوارع، خصوصًا في ظل فصل الشتاء وبرودة الجو التي ازدادت بسبب غرق الشوارع والمنازل بالمياه.

وقال محمود رجب، أحد أهالي قرية "الحجارة"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنهم فوجئوا بغرق منازلهم وشوارعهم بالمياه، وتبينّ أنّ المياه ناتجة عن إنسداد مصرف تنهلة، مؤكدًا أنهم اشتكوا للمحافظ الذي وعد بإرسال المعدات اللازمة لشفط المياه وتطهير الترعة وحل مشكلتهم.

واشتكى أهالي القريتين من غرق منازلهم وشوارعهم بالمياه وعدم قيام الري بإزالة الانسداد أو شفط المياه الزائدة من الشوارع والمنازل، وتعطل أشغالهم ومصالحهم بسبب عدم قدرتهم على الحركة في ظل تراكم المياه.

على الفور أمر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مسؤولي مجلس مدينة سنورس، ومسؤولي الري بتوفير المعدات اللازمة لشفط المياه ولتسليك وتطهير وإزالة الانسداد من المصرف المتسبب في المشكلة.

وانتقلت المعدات للقريتين وجار شفط المياه وسحبها من المناطق المتضررة، فيما تم إرسال المعدات اللازمة لإزالة الانسداد وتسليك مجرى مصرف تنهلة.