وكيل تعليم القليوبية يشارك الطلاب تحية العلم ويشيد بإجراءات الوقاية

بعبارات "جيل بعد جيل بنحبك يا مصر وتحيا مصر" بدأ طلاب مدارس الشهيد محمد صبرى البيجاوى الإعدادية وسنهرة التجارية بإدارة قها التعليمية طابور الصباح مع بداية الأسبوع الثانى للدراسة بمحافظة القليوبية، بحضور عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم باللمحافظة وصلاح محروس مدير عام إدارة قها التعليمية وعدد من قيادات الإدارة، بناء على تكليفات طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية باستمرار المتابعات الميدانية للمدارس لمتابعة سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

حيث شارك "سلامة" و"محروس" الطلاب في أداء النشيد الوطني وتحية العلم، مرددين العبارات الوطنية.

وقال وكيل المديرية إن مصر تحتفل هذه الأيام بـ"ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ذكرى أعياد النصر وأعياد مصر"، مضيفًا أننا نجني ثمار حرب أكتوبر وانتصاراته اليوم، فما نحن فيه الآن بفضل تضحيات وشهداء الوطن،

وتابع "سلامة" سير الدراسة داخل الفصول وتطبيقات الدراسة على السبورات الذكية والتابلت، كما تفقد سير العمل بداخل قاعات الأنشطة والمكتبة المدرسية بمدارس مدارس الشهيد محمد صبرى البيجاوى الإعدادية وسنهرة التجارية وسنهرة الثانوية المشتركة بإدارة قها التعليمية، وتابع تسليم الكتب الدراسية، مشيدا بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بداخل مدارس قرية سنهرة.

وخلال جولته التقى "سلامة" بالطالبة ( أقرأ محمد فرج ) الأولى على الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية العام الماضي، وقدم لها التهنئة وطالبها بالاستمرار في التفوق وأن تكون على قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية .

وعقبت الطالبة بقولها: إن اسمها (أقرأ) وهى أول كلمة وأول توجيه بالعلم والقراءة نزل في القرآن الكريم، ما يمثل دافعا لها أن تتفوق وتحقق حلمها في أن تصبح طبيبة صيدلانية.

من جانبه أكد صلاح محروس مدير عام إدارة قها خلال الجولة على انتظام العملية التعليمية داخل مدارس الإدارة، أنه تم الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية، مشددًا على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصًا على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين والعاملين بالعملية التعليمية، موجها الشكر لطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وقيادات المديرية على ما يبذلونه من مجهودات تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.