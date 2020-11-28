مصادر: إعادة الانتخابات على مقعد دائرة بنها وكفر شكر لوفاة نائبها

قالت مصادر بـ الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم إعادة الاقتراع على المقعد الفردي بدائرة بنها وكفر شكر، وذلك في وقت تحدده الهيئة الوطنية بعد أولى جلسات انعقاد مجلس النواب المقبل.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن النائب المتوفى جمال حجاج أصبح عضوًا بمجلس النواب فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة بشكل رسمي، مؤكدًا أن مقاعد محافظة القليوبية حُسمت من الجولة الأولى باستثناء مقعد واحد في دائرة قليوب ستُجرى الإعادة عليه.

وأوضحت، أن مجلس النواب الجديد سيعلن فور انعقاده خلو مقعد الدائرة وفتح باب الترشح عليها من جديد خلال 60 يومًا، وإجراء انتخابات جديدة على هذا المقعد وفق اللائحة التي وضعتها الهيئة الوطنية، مشيرة إلى أن النائب المتوفى فاز من الجولة الأولى بأكثر من 194 أصوات.

وتوفى الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب ورئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، والذي فاز بانتخابات البرلمان الحالي كمرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة بنها وكفر شكر، بمحافظة القليوبية.

وأعلنت وفاة النائب جمال حجاج الليلة، داخل قسم عناية القلب بمستشفي بنها للتأمين الصحي، والذي دخلها منذ إعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث توقفت عضلة القلب وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذه.ومن المقرر تشييع جنازة النائب الراحل غدًا السبت، بمقابر العائلة بقرية الرملة مركز بنها، عقب انتهاء إجراءات وتصاريح الدفن.

وكان النائب الراحل قد أعلن مطلع الشهر الجاري وخلال إجراء انتخابات النواب بالمحافظة ضمن المرحلة الثانية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال النائب في بيان علي صفحته الرسمية "شاءت إرادة الله ولا راد لقضائه وإرادته أن أُصاب باشتباه كورونا يوم الخميس 5 نوفمبر، ودخلت العزل الطبي ونحن راضون كل الرضا بما يكتبه الله لنا، وأدرت الانتخابات مع زملائي وإخواني وأهلي من داخل غرفة العزل الطبي، حرصًا مني على عدم الاختلاط بكم وأكون سببًا في إيذاء أحد".