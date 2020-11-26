مجلس جامعة بنها يكرم عميد كلية الهندسة السابق لمجهوداته

كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، وذلك تقديرًا لما بذله من جهد وعطاء طوال فترة عمادته للكلية خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، الذي عقد برئاسة "السعيد" وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس والأمناء المساعدين.

وقدم السعيد وأعضاء مجلس الجامعة خلال الجلسة الشكر للدكتور عارف سليمان على ما قدمه للجامعة وكلية الهندسة ببنها خلال مسيرته العلمية، مؤكدين أنه قاد مهمة إدارة الكلية بنجاح واقتدار خلال توليه عمادة الكلية.

وكان مجلس الجامعة وافق مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعه على استجابة مصطفى القاضي عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بإعفاء أبناء شهداء الجيش الأبيض من المصروفات الدراسية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة في إطار الدور المجتمعي لجامعة بنها ومراعاة البعد الاجتماعي لأسر شهداء الجيش الأبيض تقديرا وعرفانا بفضلهم وتضحياتهم في سبيل الوطن.

فيما قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها تعليق الدراسة، غدا الخميس، في جميع كليات ومقرات الجامعة المختلفة بالنسبة للطلاب فقط، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأكدت الجامعة على تواجد القيادات الأكاديمية والإدارية والجهاز الإداري كالمعتاد على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020.

وقالت الجامعة إنه تم رفع حالة الطوارئ والتنسيق مع مسؤولي الصيانة في جميع الكليات لمواجهة أي حالات طارئة وسوء الأحوال الجوية.

في وقت سابق افتتح عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، صباح اليوم، قاعة المرحوم الدكتور حسام العطار أول رئيس لجامعة بنها بفرع الجامعة بمدينة العبور تخليدا لذكراه شارك في الافتتاح الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها السابق وعدد من عمداء الكليات.