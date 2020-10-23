محافظ القليوبية يتفقد مدينة بنها لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء أمس الخميس، جولة ميدانية مفاجئة بشوارع مدينة بنها، استمرت حتى بعد منتصف الليل للاطمئنان على الحالة المرورية والإشغالات والنظافة وخلو الشوارع من الباعة الجائلين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعكف على تجميل شوارع مدينة بنها عاصمة المحافظة وتحويلها لمدينة متميزة ذات واجهة حضارية تليق بمواطنيها وبالمترددين عليها.

استهل المحافظ جولته بتفقد منطقة الرياح التوفيقى ووابور الثلج والحرس الوطني، موجهًا برفع الاشغالات لتسيير الحركة المرورية للسيارات والمارة، وبناء عليه تم عمل حملة اشغالات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق حيث تم تحرير 25 محضر مخالفة إشغالات.

وأكد الهجان، أن الرصيف من حق المواطن ولن يتم السماح لأحد بالتعدي عليه وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وطالب المحافظ بالتأكيد على مستوى النظافة في مختلف الشوارع ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، والالتزام بالمواعيد المحددة لذلك، للارتقاء بالمنظومة والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وإزالة كافة الاشغالات والتعديات، مؤكدًا على رئيس المدينة بتفعيل الغرامات الفورية على المواطنين التي تلقي قمامة في منتصف الطريق ولا تضعها في المكان المخصص لها، مشيرًا إلى أهمية التواجد الميداني المستمر لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومتابعة سير الأعمال بأنفسهم وليس مجرد الاعتماد على تقارير ورقية.