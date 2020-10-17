محافظ القليوبية يتابع سير منظومة النظافة بشبرا الخيمة

أجرى محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، جولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة، اليوم السبت، تفقد خلالها شوارع أحياء شرق وغرب شبرا، لمتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات في الشوارع، والتي تتسسب في عرقلة الحركة المرور، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء بالوعة لتصريف مياه الأمطار أسفل كوبري المظلات، حيث وجه بضرورة الاستعداد التام لاستقبال موسم الشتاء، من خلال مراجعة جميع بالوعات الصرف، ووجه باستغلال المياه وصرفها علي الترع والمصارف، تماشياً مع سياسة الدولة بالحفاظ على المياه وعدم إهدارها وإعادة تدويرها.

وتابع "الهجان" جولته بتفقد أعمال تطوير "محور مسطرد"، أمام شركات البترول، حيث تابع المحافظ مستجدات الأعمال بالقطاعات الثلاثة، ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من أعمال الرفع بطول الطريق في أسرع وقت، حيث استمع لشرح كامل لمستجدات الأعمال، وشدد على ضرورة زيادة عدد العمال، والعمل ليلاً ونهاراً للانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

كما قاد المحافظ، خلال جولته، حملة لإزالة الإشغالات أسفل كوبري مسطرد، وتحقيق السيولة المرورية في المنطقة، حيث أسفرت الحملة عن إزالة جميع الإشغالات، ومنع انتظار السيارت أسفل الكوبري.

كما تم المرور على عدد من الشوارع بمدينة شبرا الخيمة، لمتابعة منظومة النظافة بها، حيث وجه المحافظ بإزالة القمامة بانتظام، والحفاظ على نظافة الشوارع.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومجدي نجاح، رئيس مدينة قليوب.